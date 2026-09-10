Die Situation im Nahen Osten bleibt angespannt und übt Druck auf die Energiepreise aus. Öl notiert weiter über 100 Dollar pro Barrel und damit auf einem Niveau, das den Anlegern Sorgen bereitet. Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen ebenfalls weiter. Für die Laufzeit von zehn Jahren geht es jetzt auch stark Richtung fünf Prozent.

Das stellt zum einen für die betroffenen Staaten ein Problem dar und übt zum anderen Druck auf die Aktienmärkte aus. So bleiben den Investoren nur noch die Unternehmen, die mit dem Thema Künstliche Intelligenz attraktive Renditen für die Zukunft versprechen und so eine Magnetwirkung auf die Mittelzuflüsse an den Aktienmärkten ausüben.

Trotz dessen konnten sich auch die technologielastigen Aktienmärkte in Asien wie Japan und Südkorea heute nicht im Gewinn halten. Zu groß sind die Befürchtungen, dass die hohen Energiepreise der Konjunkturentwicklung einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Verbraucherpreise für Deutschland wurden heute Morgen wie erwartet veröffentlicht, der Anstieg liegt aber weiterhin über der Marke von zwei Prozent.

Damit rückt die Sitzung der Europäischen Zentralbank mit der weitestgehend ausgemachten Zinserhöhung um 25 Basispunkte in den Fokus. Auf der anschließenden Pressekonferenz werden Journalisten, Analysten, Ökonomen und schließlich Investoren dann die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Straffungen noch in diesem Jahr, aber auch im kommenden Jahr, heraushören wollen. Je nach ihrer Interpretation dürfte sich auch die Richtung für den DAX in den verbliebenen Handelsstunden dieser Woche entscheiden.

Aus den USA werden die Arbeitsmarktdaten und die Erzeugerpreise das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel und so blicken sie aber auch bereits in die kommende Woche mit den anstehenden Notenbanksitzungen der Bank of Japan und der Federal Reserve. Dafür spielen die Inflationsdaten aus den USA heute und morgen entscheidende Rollen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 500 und 25 800 Punkten bewegen.

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