Neue Funktionen statten IR-Teams mit Informationen aus, um die Unternehmenskommunikation zu steuern

Wichtigste Fakten:

Notified stellt drei neue Erweiterungen seiner IR Hub-Plattform vor: Agentic Event Reporting, AI Citation Reporting und einen Chatbot für IR-Websites. Die Funktionen stehen nun weltweit allen Kunden von Notified IR zur Verfügung.



Die neuen Funktionen helfen IR-Teams zu verstehen, wie KI Nachrichten nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen interpretiert, wie KI-Systeme auf veröffentlichte Unternehmensinhalte Bezug nehmen, oder herauszufinden, was für Anleger wichtig ist - und Investoren sofort Antworten auf ihre Fragen bereitzustellen.





Notified IR Hub ist die All-in-One-Plattform, die IR-Websites, Investorenveranstaltungen, Earnings Calls und Mitteilungen, regulatorische Einreichungen, Marktinformationen und Analysen unter einem Dach vereint, um Teams dabei zu unterstützen, schneller zu arbeiten, effektiver zu kommunizieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.





FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified hat heute drei neue Funktionen für den IR Hub vorgestellt, die Investor-Relations-Teams mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Unternehmenskommunikation bieten sollen.

Da die KI die Art und Weise verändert, wie Informationen aufbereitet und interpretiert werden, hat sich auch das Tempo der Informationsgewinnung entsprechend verändert. Die neuen Funktionen des IR Hub steigern die Interaktion und bieten einen klareren Überblick darüber, wie Botschaften bei Anlegern und KI gleichermaßen ankommen. So können Teams Kommunikationslücken schnell schließen und Ungenauigkeiten korrigieren, bevor sie sich verbreiten.

"Der Wandel hin zur KI hat die Nachfrage nach einem stets aktiven, kontinuierlichen Investor-Relations-Dialog verstärkt", so Erik Carlson, Chief Executive Officer bei Notified. "Diese neue Reihe von Tools soll dazu beitragen, diese Herausforderung sowohl vor als auch nach der Offenlegung zu bewältigen. Wir werden den IR Hub weiterentwickeln, damit unsere Kunden stets einen Schritt voraus sind, wenn es darum geht, wie ihre Finanzdaten gefunden, interpretiert und umgesetzt werden."

Wie Notified IR-Teams im Zeitalter der KI-Antworten zum Erfolg verhilft

Die folgenden Funktionen stehen nun weltweit allen Kunden von Notified IR zur Verfügung:

Agentic Event Reporting

Agentic Event Reporting vermittelt IR-Teams ein klareres Bild davon, wie ihre Unternehmenskommunikation von KI-Modellen interpretiert wird. Die Analyse wird im Anschluss an einen Earnings Call veröffentlicht und beleuchtet die Diskussion aus der Perspektive der KI, indem sie zentrale Themen identifiziert, die Resonanz auf die Redner und die Fragerunde untersucht und die Fragen vorhersagt, die als Nächstes am wahrscheinlichsten gestellt werden.

Anstatt zu raten, ob Botschaften Anklang gefunden haben, können IR-Teams sich vergewissern, dass die von ihnen beabsichtigte Botschaft auch tatsächlich von den Anlegern und der KI verstanden wurde. So können sie frühzeitig Unklarheiten oder Unstimmigkeiten erkennen und wissen, wo sie die Darstellung verbessern müssen und wie sie die Führungsetage darauf vorbereiten können.

AI Citation Reporting

AI Citation Reporting macht einen Teil der Anlegeranalysen sichtbar, der bisher weitgehend im Verborgenen blieb. Während KI-Engines Inhalte von IR-Websites crawlen und zitieren, werden diese Aktivitäten anhand von Statistiken wie KI-Bot-Anfragen, gecrawlten Unique-Seiten, aktiven KI-Crawlern und dem KI-Traffic-Anteil erfasst. Dadurch werden herkömmliche Website-Analysen durch Einblicke ergänzt, wie ein Unternehmen über KI entdeckt wird.

Mit diesen zusätzlichen Einblicken können IR-Teams besser nachvollziehen, wie ihre Inhalte gefunden werden, und fundiertere Entscheidungen hinsichtlich ihrer digitalen Inhalte und ihrer Kommunikationsstrategie treffen.

IR-Website-Chatbot

Der KI-gestützte IR-Website-Chatbot holt Anleger dort ab, wo sie ihre Recherchen zunehmend beginnen: online und zu einem für sie passenden Zeitpunkt. Indem der Chatbot die häufigsten Fragen der Anleger erfasst und zusammenstellt, zeigt er IR-Teams, was Stakeholdern wirklich auf dem Herzen liegt. So hilft er ihnen, nicht mehr nur auf eingehende Fragen zu reagieren, sondern ihre Kommunikation proaktiv auf die wichtigsten Themen auszurichten.

Auf der Grundlage genehmigter Unternehmensmitteilungen und vorinstallierter FAQs liefert das System sofortige Antworten in verschiedenen Sprachen und bietet insbesondere Privatanlegern eine schnelle und einheitliche Möglichkeit, die gesuchten Informationen zu finden, ohne die Arbeitsbelastung des IR-Teams zu erhöhen.

Weitere Informationen zu IR Hub finden Sie unter: https://www.notified.com/de-DE/ir-services.

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Über Notified

Notified, der Geschäftsbereich für Marktengagement von Equiniti, unterstützt PR- und IR-Fachleute, Aufmerksamkeit zu gewinnen, die Wirkung ihrer Kommunikation zu messen und mit seinen integrierten Plattformen Content OS und IR Hub messbare Ergebnisse zu erzielen. Klicken Sie hier und erfahren Sie, warum mehr als 50 % der S&P-500-Unternehmen auf die Lösungen und Dienstleistungen von Notified vertrauen, um Nachfrage zu erzeugen und Kapital zu generieren.

Medienkontakt

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 580 2929-0

Neue KI-Funktionen im IR Hub von Notified: Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Inwiefern unterscheidet sich IR Hub von anderen Investor-Relations-Plattformen?

IR Hub vereint alles, was ein IR-Team benötigt, auf einer einzigen vernetzten Plattform - darunter IR-Websites, IR-Veranstaltungen, Earnings Releases, regulatorische Meldungen, Marktinformationen und Analysen. Im Gegensatz zu modularen Lösungen, die mehrere Anbieter und Integrationen erfordern, bietet IR Hub einen nahtlosen, durchgängigen Workflow, der Teams dabei unterstützt, schneller zu arbeiten, effektiver zu kommunizieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Was bietet Agentic Event Reporting?

Agentic Event Reporting nutzt KI zur Analyse von Earnings Calls und Anlegerveranstaltungen und erstellt dabei Zusammenfassungen, identifiziert Schlüsselthemen, liefert Analysen zu Referenten und Frage-Antwort-Runden, bietet Aufschlüsselungen nach "Share of Voice" und Themen, bewertet die Stärken und Schwächen der Botschaften, liefert Einblicke in die Medienberichterstattung und prognostiziert Folgefragen. Durch die Analyse, wie Unternehmensmitteilungen aus Sicht der KI interpretiert werden, hilft der Bericht IR-Teams dabei, ihre Narrative zu validieren, Lücken in Bezug auf Klarheit und Konsistenz zu identifizieren und umsetzbare nächste Schritte für die zukünftige Investorenkommunikation zu ermitteln.

Was beinhaltet AI Citation Reporting?

AI Citation Reporting bietet Einblicke in die Interaktion von KI-Engines mit den Inhalten der IR-Website anhand von Kennzahlen wie KI-Bot-Anfragen, gecrawlten Unique-Seiten indizierten eindeutigen Seiten, aktiven KI-Crawlern und dem Anteil des KI-Traffics. Diese Einblicke helfen IR-Teams zu verstehen, wie KI-Plattformen veröffentlichte Unternehmensinhalte finden und verarbeiten, die KI-gesteuerte Sichtbarkeit zu bewerten und Möglichkeiten zu identifizieren, wie Schlüsselbotschaften in KI-generierten Antworten besser präsentiert werden können.

Welche Einblicke liefert der Chatbot der IR-Website und wie funktioniert er?

Der Chatbot der Website liefert sofortige und präzise Antworten auf Anlegerfragen unter Verwendung der genehmigten Unternehmenskommunikation, wobei jede Antwort auf veröffentlichten IR-Materialien basiert. Der Chatbot verbessert nicht nur die Interaktion mit den Anlegern, sondern erfasst und bündelt auch deren Fragen und verschafft IR-Teams so einen Überblick über die Themen, Anliegen und Informationen, die für Anleger am wichtigsten sind. Diese Einblicke helfen, Informationslücken zu erkennen, die Offenlegung zu verfeinern und die Unternehmenskommunikation zu stärken.

Ist der Chatbot der IR-Website auf englischsprachige Anleger beschränkt?

Nein. Der Chatbot wurde entwickelt, um die Interaktion mit Anlegern in verschiedenen Sprachen weltweit zu unterstützen. Er hilft Unternehmen, effektiver mit einem vielfältigen internationalen Anlegerpublikum zu kommunizieren und gleichzeitig eine einheitliche Botschaft zu vermitteln.

Diese Pressemitteilung wurde von einer von CLEAR verifizierten Person veröffentlicht.