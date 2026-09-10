Bei SAP läuft nach der starken Erholung gerade eine ruhigere Phase. Vom Tief bei 127,50 € ging es zwischenzeitlich bis an 192 €, wo auch ein Teil des offenen Gaps geschlossen wurde. Der anschließende Verkaufsdruck hält sich bislang aber in Grenzen und könnte nach dieser Rally durchaus gesund sein. Nach der Rally kommt erstmal etwas Ruhe rein SAP hat seit dem Tief bei 127,50 € eine ordentliche Strecke zurückgelegt. Zwischenzeitlich stand die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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