Die Nintendo-Aktie ist nach der Präsentation zum 40. Geburtstag der Zelda-Reihe um mehr als -6% eingebrochen. Anleger hatten offenbar auf ein vollkommen neues Abenteuer oder zumindest erste Bilder aus dem nächsten großen Serienteil gehofft. Geliefert wurden stattdessen ein Remake, eine Sonderkonsole und Neuigkeiten zum Kinofilm. Der Abverkauf zeigt, wie stark die Erwartungen an den Spielekalender der Switch 2 gestiegen sind - fundamental erscheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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