Paderborn (ots) -Neue UniNow-Umfrage zeigt: Ghosting durch Arbeitgeber ist der zweitgrößte Frustfaktor im Bewerbungsprozess. Jobware reagiert mit einem kostenlosen Service, der aktiv nachhakt.Stellenanzeigen suchen, den Lebenslauf anpassen, Vorstellungsgespräche führen - das alles gehört zur Jobsuche dazu und wird von den Bewerber:innen geleistet. Und dann gilt es warten. Lange warten, vergeblich warten. Wie eine aktuelle UniNow-Umfrage unter Studierenden und Berufseinsteiger:innen zeigt, landet "Auf Antworten warten" mit 26 Prozent auf Platz zwei der nervigsten Aspekte der Jobsuche - übertroffen nur vom Verfassen des Anschreibens (37 Prozent), für das es mit dem Jobware-Service Bewerbung2go bewährte Hilfestellung gibt. Deutlich abgeschlagen folgen Vorstellungsgespräche, das Aktualisieren des Lebenslaufs, die Stellensuche und Bewerbungsformulare.Die Botschaft ist eindeutig: Es sind nicht die einzelnen Schritte im Bewerbungsprozess, die die meisten Nerven kosten, sondern die Ungewissheit danach. Genau hier schont Jobware jetzt die Nerven der Bewerbenden.Jobware will Ghosting eindämmenMit dem neuen Leitbild "Kein Ghosting - Auf jede Bewerbung eine Antwort." bietet Jobware ab sofort einen kostenlosen Service gegen Ghosting. Alle, die sich auf eine bei Jobware geschaltete Stellenanzeige bewerben und länger als 14 Tage nichts von dem Unternehmen hören, können sich an den Bewerberservice wenden. Jobware erfragt dann im Namen der Bewerber:innen direkt beim Unternehmen den Stand der Bewerbung und sorgt so für die gewünschte Klarheit."Bewerber:innen investieren viel Zeit und Mühe in ihre Unterlagen. Unternehmen möchten möglichst schnell besetzen. Wenn nach einer Bewerbung oder einem Gespräch über Wochen nichts passiert, ist das nicht nur ärgerlich, sondern kann auf beiden Seiten zu Enttäuschungen führen", sagt Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware. "Mit der Initiative "Kein Ghosting" stellen wir zwei Dinge sicher: Dass die Stellen, die bei uns geschaltet werden, auch wirklich existieren und dass Bewerber:innen zügig Rückmeldung bekommen und Gewissheit erlangen."So funktioniert die Feedback-GarantieEingeloggte Jobware-User sehen zukünftig einen orangenen Haken hinter Unternehmen, die eine Stellenanzeige direkt bei Jobware geschaltet haben. Bewerben Sie sich über Jobware auf eine der Stellen und warten seit mehr als 14 Tagen auf eine Rückmeldung, können Sie sich an den Jobware-Bewerberservice wenden. Jobware übernimmt anschließend die Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen und informiert die Bewerber:innen über das Ergebnis.Der Service ist für Bewerber:innen komplett kostenfrei und gilt für alle Stellenanzeigen, die über Jobware geschaltet wurden.Jobware erfindet sich neuDie Initiative "Kein Ghosting" ist Teil eines umfangreichen Relaunches der Paderborner Online-Stellenbörse. Die Homepage jobware.de erscheint seit dem 9.9.2026 in einem neuen Design und hat auch technisch ein Update erhalten: Stellenanzeigen, die bei Jobware geschaltet werden, sind künftig optimiert für die KI-Suche. Damit reagiert Jobware auf Veränderungen im Suchverhalten der User und garantiert seinen Kunden auch in Zeiten der KI-Suche Sichtbarkeit und Reichweite.Über die UniNow-UmfrageDie zitierten Daten stammen aus einer Umfrage der führenden Campus-App UniNow. Mehr als 560 Teilnehmende haben die Frage beantwortet.Über JobwareDie Jobware GmbH mit Sitz in Paderborn zählt zu den führenden Online-Stellenbörsen in Deutschland. Jobware verbindet Unternehmen und Talente über alle Karrierestufen hinweg und ist ein moderner, kostengünstiger und nahbarer Partner für den gesamten Bewerbungsprozess.Pressekontakt:Jobware GmbHSarah BökeE-Mail: s.boeke@jobware.deTel: 05251 5401-137www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/6349209