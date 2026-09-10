Schwedisches Unternehmen für Echtzeit-Audio und -Video zusammen mit den weltweit führenden Medienunternehmen für bildgenaue Remote-Production-Technologie ausgezeichnet

Vindral, das schwedische Unternehmen, das zukunftsweisende Technologie für Echtzeit-Audio und -Video entwickelt, wurde als Preisträger eines Technology Engineering Emmy Award 2026 von der National Academy of Television Arts Sciences (NATAS) ausgezeichnet. Vindral wurde in der Kategorie Web-Based Frame-Accurate Remote Monitoring Systems for Distributed Broadcast Production anerkannt.

Die Mitempfänger in dieser Kategorie sind SipRadius, NBCUniversal, Grass Valley, CBS Sports, Disney, Game Creek und Amazon. Die Awards werden am 14. Oktober im Television Academy's Saban Media Center in North Hollywood im US-Bundesstaat Kalifornien überreicht, wo Vindral von CEO Daniel Alinder und Ian Jefferson vertreten werden.

Der Technology Engineering Emmy Award ist eine der prestigeträchtigsten Anerkennungen der US-amerikanischen Fernsehindustrie für technische Leistungen, die zuvor an Unternehmen, darunter Apple, Sony, Netflix und YouTube vergeben wurde. In diesem Jahr werden die Preisträger für Technologien geehrt, die eine hochwertige Echtzeit-Produktion von verteilten Standorten aus während der Pandemie ermöglichten. Dies sind Ansätze, die inzwischen bei großen Sendeanstalten, Kabelnetzen und Streaming-Plattformen zum Standard geworden sind.

"Dies liefert die Bestätigung dafür, dass die Technologie, die wir in Nordschweden entwickeln auf die Weltbühne gehört. Neben einigen der größten Medienunternehmen der Welt anerkannt zu werden, sagt etwas darüber aus, was ein fokussiertes Team erreichen kann, wenn es das richtige Problem auf die richtige Weise löst", so Daniel Alinder, CEO von Vindral.

Kernstück der preisgekrönten Technologie ist eine bildgenaue Synchronisation: Alle Personen in einer verteilten Produktion sehen exakt denselben Frame im selben Moment, wo auch immer sie sind. Genau diese Präzision ermöglicht eine webbasierte Fernüberwachung und versetzt Regisseure, Produzenten und Techniker in die Lage, von verschiedenen Standorten aus im Webbrowser mit der Gewissheit zusammenzuarbeiten, dass sie alle dasselbe Bild vor Augen haben.

Die Plattform von Vindral wird weltweit von Rundfunkveranstaltern, Sport-Plattformen, Auktionshäusern und Live Casinos eingesetzt. Das Unternehmen gehört zu den wenigen weltweit, die den neuen Media over QUIC (MoQ)-Standard in einer Produktionsumgebung mit echtem Publikum ausführen und im Jahr 2026 hat seine Technologie die Live-Produktion des schwedischen Fernsehens (SVT) bei den Olympischen Winterspielen von der Signalaufschaltung vor Ort in Italien (Venue Ingest) bis hin zu fertigen Programmsignalen übertragen.

"Der Award zeichnet Lösungen aus, die es Produktionsteams ermöglichen, von verschiedenen Orten aus auf den Frame genau und ohne spezielle Hardware im Browser zu arbeiten. Das ist genau die Art von Problem, die wir lieben, bei der die Verzögerung darüber entscheidet, ob eine Produktion überhaupt funktioniert", so Per Mafrost, Chief Technology Officer von Vindral

Über Vindral

Vindral entwickelt zukunftsfähige Technologien für Echtzeit-Audio und -Video. Seine Plattform ermöglicht es Rundfunkanstalten, Sport-Plattformen, Auktionshäusern und Live Casinos, Live-Erlebnisse bereitzustellen, bei denen jedes Bild genau dann ankommt, wenn es ankommen soll von der Verteilung von Daten oder Medien mit extrem geringer Verzögerung mit Vindral Live bis hin zu Studio- und Produktionsausrüstung mit Vindral Composer. In Umeå in Nordschweden gegründet, ist das Unternehmen profitabel und wächst und ist mit einem Technology Engineering Emmy Award ausgezeichnet worden. Vindral ist Teil des Unternehmens RealSprint AB. Erfahren Sie mehr unter vindral.com.

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