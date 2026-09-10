KLICK HIER

...gleichzeitig mehren sich die Warnungen vor einem bevorstehenden Höhepunkt des Zyklus. Das ist kein Widerspruch. Die Preise dürften weiter steigen, nur nicht mehr annähernd so schnell wie bisher. Für Anleger bedeutet das: Raus aus der simplen Wette auf steigende DRAM-Preise und hinein in Unternehmen, die an den notwendigen Milliardeninvestitionen der Chipindustrie verdienen.Die Künstliche Intelligenz benötigt immer größere Mengen Hochleistungsspeicher, sogenannter High Bandwidth Memory. Gleichzeitig sind neue Fabriken teuer und benötigen Jahre bis zur Serienproduktion. Genau hier liegt die interessante zweite Stufe der Investmentstory: Vielleicht lässt sich nicht mehr zuverlässig vorhersagen, wie lange MICRON, SAMSUNG oder SK HYNIX ihre Traum-Margen halten können. Sicherer ist dagegen, dass sie Milliarden investieren müssen, um zusätzliche Kapazitäten aufzubauen und immer komplexere Chips produzieren zu können.Deshalb konzentrieren wir uns bei den Aktien der KI-Unternehmen auf die Schaufelverkäufer des Chip-Booms. Solche Analysen mit entsprechenden Empfehlungen gibt es Börsentäglich in der Termin-Börse, für ambitionierte Anleger mit geschäftsfähigen Brokern ist das genau das richtige, probieren Sie es aus, auch im Einzelabruf ().