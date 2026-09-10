München (ots) -Tauche ein in eine verhängnisvolle Nacht im Moka Efti: Parallel zum Start der finalen Staffel von "Babylon Berlin" können Fans die Welt der Erfolgsserie ab heute auch spielerisch entdecken: Im Narrative Adventure Game "Eine Nacht im Moka Efti - Eine Babylon Berlin Story" lösen sie gemeinsam mit der Gerichtsreporterin Gabriele Miersch das Rätsel um eine fatale Nacht im Moka Efti. Mit jeder besuchten Szene fügt sich ein weiteres Puzzlestück zusammen ...Eine Nacht, die alles verändertProtagonistin des Spiels ist Gabriele Miersch, eine ehrgeizige Gerichtsreporterin im Berlin der späten Weimarer Republik. Sie befindet sich in Therapie bei Dr. Schmidt. Unter Hypnose kehrt sie immer wieder zu einer einzigen Nacht zurück: einer verhängnisvollen Nacht im Moka Efti. Was genau in dieser Nacht passiert ist und warum Gabriele seitdem in Therapie ist, ist zu Beginn völlig unklar. Weder Gabriele noch die Spielenden wissen, wer sie ist oder warum sie dort war.Das legendäre Moka Efti wird dabei zum Schauplatz und Spiegel der Geschichte: Zwischen Tanzflächen, Separees, Kellernachtclub und Hinterzimmern begegnet Gabriele einer Welt zwischen Glanz und Laster, während draußen die politische Bedrohung wächst. Das Spiel verbindet Noir-Thriller und psychologisches Kammerspiel mit der historisch aufgeladenen Atmosphäre Berlins kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Es geht um Verdrängung und Schuld, um Korruption und politische Gewalt - und um eine Frau, die zugleich Zeugin, Ermittlerin und Teil des Falls ist.Zu den Sprecherinnen und Sprechern gehören Mala Emde, Jens Harzer und Santiago Ziesmer.Das Narrative Adventure Game entstand im SWR X Lab in Zusammenarbeit mit X Filme und Achim von Borries. Für die Umsetzung zeichnet Paintbucket Games verantwortlich."Eine Nacht im Moka Efti - Eine Babylon Berlin Story" ist ab heute auf Steam verfügbar.Noch mehr "Babylon Berlin"Neben dem Adventure Game "Eine Nacht im Moka Efti - Eine Babylon Berlin-Story" gibt es auch eine Hörspielserie "Haus Vaterland" mit prominentem Sprecherensemble und der Musik des WDR Funkhausorchesters.Ab heute ist außerdem die finale fünfte Staffel der Serie "Babylon Berlin" mit insgesamt acht Folgen in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) abrufbar. Ein exklusives Making-of in der ARD Mediathek gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Erfolgsserie. Der Dokumentarfilm "Babylon Berlin - Die Doku" von Christian Jakob erweckt das Berlin der damaligen Zeit mit Archivmaterial und aufwändigen Animationen zum Leben.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPressesprecherinTabea WernerTel.: 089 / 558944-867E-Mail: Tabea.Werner@ard.deSWR Presse und PRAnnette GilcherTel.: 07221/929240-16E-Mail: annette.gilcher@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6349254