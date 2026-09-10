Bad Wildungen (ots) -Der Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz lädt für den 15. und 16. Oktober 2026 zu den Bad Wildunger Fenstertagen ein. Die etablierte Fachtagung für den Fenster- und Fassadenbau findet in diesem Jahr an einem neuen Ort statt: Nach zuletzt mehreren Auflagen auf dem Gelände der Holzfachschule Bad Wildungen zieht die Veranstaltung in die Wandelhalle Bad Wildungen um. Erwartet werden erneut Inhaberinnen und Inhaber, Führungs- und Fachkräfte aus Fensterbaubetrieben aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem gesamten Bundesgebiet.Der neue VeranstaltungsortDie Wandelhalle liegt im Bad Wildunger Kurpark, der mit rund 50 Hektar als größter Kurpark Europas gilt. Für die Fenstertage bringt der Ortswechsel vor allem räumliche Vorteile. Die Fachausstellung ist in den verglasten Wandelgängen entlang des Atriums und des Kurparks untergebracht - Vortragssaal, Catering und Ausstellung liegen damit unmittelbar beieinander, kurze Wege inklusive. Stehtische zwischen den Ständen und großzügige Pausen im Programm schaffen bewusst Raum für Gespräche zwischen Herstellern, Dienstleistern und Betrieben. Parkplätze stehen direkt an der Wandelhalle zur Verfügung, eine Bushaltestelle der Linie 1 liegt ebenfalls in unmittelbarer Nähe.Das ProgrammDer erste Tag beginnt um 9:00 Uhr mit einem Ausstellungsbesuch, bevor Stefan Höhn vom Fachverband und Marko Prentzel, Ausschussvorsitzender Fenster- und Fassadenbau, die Tagung eröffnen. Den Begrüßungsvortrag hält Holger Dirks, Chefredakteur der Fachzeitschrift GFF. Ein besonderes Format schließt sich unmittelbar an: In einem Live-Podcast beleuchten der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige Dipl.-Ing. Peter Ertelt und Rechtsanwalt Dr. jur. Hans-Michael Dimanski typische Mangelfälle bei Fenstern und Haustüren - von undichten Anschlüssen über Verformungen und Funktionsstörungen bis zu optischen Beanstandungen. Der Reiz liegt im Wechselspiel beider Perspektiven: technische Bewertung und rechtliche Einordnung greifen direkt ineinander, etwa bei Fragen zu Nacherfüllung, Minderung und Rückgriff in der Lieferkette.Die weiteren Fachvorträge decken ein breites Spektrum ab. Martin Harder (GEZE) spricht über Pivot-Türen und Neuerungen bei der DIN 18040 zum barrierefreien Bauen. Stefan Höchsmann, Geschäftsführer von Höchsmann Maschinen, widmet sich den Fallstricken bei der Abwicklung des Maschinenparks im Fall einer Betriebsaufgabe. Lara Santjer (Forterro) geht der Frage nach, welche Rolle Künstliche Intelligenz im Handwerk realistischerweise spielen kann. Jürgen Huber (BISS ID) und Martin Stöger (Remmers) stellen mit ID4WIN eine Branchenlösung zum digitalen Produktpass vor, der im Zuge der neuen Bauproduktenverordnung auf die Betriebe zukommt. Martin Stöger beleuchtet zudem die DIN 68800 zum Holzschutz.Ergänzt wird das Programm um Beiträge zu Nachfolge und Geschäftsführerhaftung sowie zur energetischen Sanierung aus Sicht eines Energieberaters. Zum Abschluss am Freitagmittag lädt Dr. Sven Ricks mit seinem Impulsvortrag "Menschen sind wie Holz" zu einem Perspektivwechsel ein.Handwerkerabend "alla Italiana"Der Abend des 15. Oktober gehört traditionell dem Netzwerken. Im Maritim Hotel Bad Wildungen, wenige Gehminuten von der Wandelhalle entfernt, steht der Handwerkerabend in diesem Jahr unter dem Motto "alla Italiana" - mit italienischen Spezialitäten und Live-Musik der Band "Wild2Night". Die Saalgestaltung wurde für mehr Austausch in lockerer Atmosphäre überarbeitet.AnmeldungDie Teilnahmegebühr beträgt 255,00 Euro für Innungsmitglieder, 235,00 Euro ab dem zweiten Teilnehmer aus einem Innungsbetrieb und 320,00 Euro für Nicht-Innungsmitglieder, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. In mehreren Hotels in Bad Wildungen ist unter dem Stichwort "Fenstertage 2026" ein begrenztes Zimmerkontingent zu reduzierten Preisen vorreserviert; die Buchung erfolgt direkt beim Hotel.AnsprechpartnerStefan HöhnFachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-PfalzTelefon: 05621 7919-76, mobil: 0174 950 6954hoehn@leben-raum-gestaltung.dewww.leben-raum-gestaltung.dePressekontakt:Gero JentzschBereichsleiter KommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitFachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-PfalzLandesinnungsverband für das Tischler- und Bestatter-Handwerk sowie MontagegewerbeAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 05621 7919-71Fax: 05621 7919-89E-Mail: jentzsch@leben-raum-gestaltung.deOriginal-Content von: Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159532/6349246