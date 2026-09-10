Das EUMETSAT-Kontrollzentrum in Darmstadt hat am 9. September 2026 die Kontrolle über das neueste Mitglied seiner Flotte meteorologischer Satelliten übernommen, den "Meteosat Third Generation Imager 2" (MTG-I2). Vorausgegangen war der erfolgreiche Abschluss der Launch and Early Orbit Phase (LEOP).

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MTG-I2 in orbit

MTG-I2 startete am 27. August 2026 vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana und hat inzwischen seine geostationäre Umlaufbahn in rund 36.000 Kilometern Höhe über der Erde erreicht. Während der von Telespazio im Auftrag von EUMETSAT durchgeführten Launch and Early Orbit Phase (LEOP) wurde die Kommunikation mit dem Satelliten hergestellt, seine Solarpaneele wurden ausgefahren und eine Reihe präziser Manöver brachte ihn auf seine vorgesehene Umlaufposition.

Das Raumfahrzeug wurde nun an die Flight Operations Teams von EUMETSAT übergeben. Gemeinsam mit der ESA und der europäischen Industrie wird EUMETSAT nun umfangreiche Kalibrierungs- und Validierungsarbeiten durchführen, um den Satelliten, seine Instrumente und die Bodensysteme auf den operationellen Betrieb vorzubereiten. Dieser soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 beginnen.

"Die Übernahme der Kontrolle über MTG-I2 in ausgezeichnetem Zustand markiert den erfolgreichen Abschluss einer weiteren entscheidenden Phase der Mission", sagt Julia Hunter-Anderson, LEOP-Managerin für Meteosat Third Generation bei EUMETSAT. "Unsere Teams können nun mit den intensiven Arbeiten zur Inbetriebnahme des Satelliten und zu seiner Vorbereitung auf den operativen Betrieb beginnen."

"Sobald MTG-I2 voll betriebsbereit ist, wird er die schnelle Abtastung der ersten vollständigen MTG-Konstellation ermöglichen. Damit können wir unseren Mitgliedstaaten und Nutzern Beobachtungen sich schnell verändernder Wetterbedingungen im Abstand von nur 2,5 Minuten bereitstellen."

Weitere aktuelle Informationen zum MTG-I2 finden Sie im "Launch Hub" auf der EUMETSAT-Website, der Nachrichten, Interviews und Einblicke in die Reise des Satelliten enthält.

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Über EUMETSAT Verlässlich im Weltraum. Unverzichtbar auf der Erde.

Seit 1986 beobachtet EUMETSAT, die europäische Agentur für meteorologische Satelliten, Wetter und Klima aus dem Weltraum. Von ihrem Sitz in Darmstadt aus betreibt sie Satellitenflotten zur Beobachtung des Erdsystems und stellt ihren 30 Mitgliedstaaten Echtzeitdaten und -bilder zur Verfügung, die einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung und die Unterstützung kritischer Sektoren leisten. Vier Meteosat-Satelliten im geostationären Orbit überwachen kontinuierlich sich rasch entwickelnde Wetterereignisse, während zwei polarumlaufende Metop-Satelliten entscheidende Daten für Vorhersagen mit einem Zeithorizont von bis zu zehn Tagen liefern. EUMETSAT unterstützt zudem EU-Politiken zur Stärkung der europäischen Souveränität. In diesem Zusammenhang betreibt EUMETSAT Dienste im Rahmen des Copernicus-Programms und leitet Entwicklung und Management des Data Lake für "Destination Earth". Weitere Informationen finden Sie auf der EUMETSAT website.

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