Wien (APA-ots) - Mit der BIOGENA Good Vibes AG, der obersten Holdinggesellschaft der BIOGENA GROUP, startet heute ein österreichisches Gesundheitsunternehmen mit internationalem Wachstumskurs im direct market plus der Wiener Börse. Den Handelsstart läutete Gründer und CEO Albert Schmidbauer traditionell mit der Börsenglocke ein. Die Baader Bank betreut die Aktie mit der ISIN AT0000A3VXXX im fortlaufenden Handel als Market Maker. Das Bankhaus Martin begleitete die Aktienemission.

Bereits seit 2020 ist mit der Biogena Group Invest AG ein Teil der BIOGENA-Unternehmensgruppe im direct market plus der Wiener Börse gelistet. Perspektivisch sollen die Strukturen zusammengeführt werden; eine Verschmelzung der Biogena Group Invest AG mit der BIOGENA Good Vibes AG wird derzeit geprüft.

Die BIOGENA GROUP mit Sitz in Salzburg entwickelt und produziert Premium-Mikronährstoffpräparate in Österreich. Zu ihrem weiteren Angebot zählen funktionelle Gesundheitsprodukte, personalisierte Gesundheits- und Longevity-Konzepte sowie Beratungsangebote.

"BIOGENA ist aus der Überzeugung entstanden, Gesundheit neu und ganzheitlich zu denken - und aus diesem Anspruch ist über die Jahre eine Unternehmensgruppe mit internationaler Perspektive gewachsen. Die Notierung der BIOGENA Good Vibes AG ist für mich deshalb weit mehr als ein finanzieller Meilenstein: Sie ist der nächste konsequente Schritt in unserer Entwicklung. Der Zugang zum Kapitalmarkt eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Ideen schneller in die Welt zu bringen, international weiter zu wachsen und BIOGENA langfristig als starke österreichische Gesundheitsmarke zu positionieren", sagt Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP.

Der direct market plus der Wiener Börse ist ein EU-registrierter KMU-Wachstumsmarkt und richtet sich an Klein- und Mittelbetriebe sowie Wachstumsunternehmen, die einen einfachen und kosteneffizienten Einstieg in den Kapitalmarkt suchen. Das Marktsegment des börsenregulierten Vienna MTF bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Aktien an der Wiener Börse handelbar zu machen, Kapitalmarkterfahrung aufzubauen und die Basis für weitere Finanzierungsschritte zu legen. Eine Vielzahl von Partnern des direct network - bestehend aus Capital Market Coaches und Direct Funding Partners - stehen beratend zur Seite. Aktuell sind zwölf Unternehmen im direct market plus gelistet.

Rückfragehinweis:

Wiener Börse AG

Julia Resch

Telefon: +43 (0)1 53165 186

E-Mail: julia.resch@wienerboerse.at



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