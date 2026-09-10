Bad Vilbel (ots) -Im Musterhauspark der Ausstellung Eigenheim und Garten Bad Vilbel findet am 26. und 27. September der große TAG DER MUSTERHÄUSER statt: Ab 11 Uhr am Vormittag bis 18 Uhr am Abend können 65 Ein- und Zweifamilienhäuser ausgiebig besichtigt werden. Der Eintritt ist natürlich frei. Zur Begrüßung gibt es einen Sekt-Empfang. Für beste Stimmung sorgt eine Rätsel-Rallye mit spannenden Fragen rund ums Thema Fertighaus.Der Weg ins eigene Haus beginnt oft mit dem Besuch der Musterhausausstellung Bad Vilbel. "Am letzten Wochenende im September bieten wir Bauinteressierten an, von den Fachberaterinnen und Fachberatern unserer Ausstellerfirmen viel Neues und Wissenswertes übers Planen, Bauen und Finanzieren eines Hauses anno 2026 zu erfahren", sagt Alke Telker. Sie ist Pressesprecherin der Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebsgesellschaft, die in Deutschland mehrere Musterhausparks unterhält.Ob vorgefertigtes Holzrahmen- oder gemauertes Massivhaus - Wohnen ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen; der Wunsch, im Eigenheim zu leben, ist deshalb bei fast allen riesengroß. Dennoch - und das überrascht - wohnen in Deutschland mehr Privathaushalte zur Miete als im Eigentum. Die Wohneigentumsquote, die als statistische Größe Auskunft über das Verhältnis von Eigentum zu Miete gibt, liegt laut Statistischem Bundesamt aktuell bei rund 47 Prozent; im europäischen Vergleich ist das ziemlich niedrig. Bei Meinungsumfragen indessen belegt das selbstgenutzte Haus im Grünen auf der Liste der Begehrlichkeiten regelmäßig einen vordersten Platz. Bund, Länder und Kommunen täten daher gut daran, den privaten Eigenheimbau wieder konsequent zu fördern und genügend Bauland auszuweisen. Die Grunderwerbsteuer ersatzlos zu streichen, wäre ebenfalls ein kluger Schritt, zumal Wohneigentum ein ganz wesentliches Element der privaten Altersvorsorge ist.Wohneigentumsquote soll steigenDieses Ziel haben sowohl die Unternehmen und Verbände der Bauwirtschaft als auch die Betreiber von Musterhausparks wie Eigenheim und Garten fest im Blick. Jedes Jahr veranstalten sie in enger Abstimmung miteinander bundesweit ein Informationswochenende rund ums Bauen und Finanzieren, an dem Jung und Alt bei freiem Eintritt die Türen so ziemlich aller Musterhäuser offenstehen. Der "TAG DER MUSTERHÄUSER" findet dieses Jahr am 26. und 27. September statt.Bau, schau, mit wemKönnte es am letzten Septemberwochenende ein schöneres Ausflugsziel als die Eigenheim und Garten-Ausstellung in Bad Vilbel geben? Der verkehrsgünstig gelegene Musterhauspark nahe Frankfurt am Main erstreckt sich auf eine Fläche von 52.000 m² und ist mit 65 Musterhäusern von 52 renommierten Anbietern einer der größten in Deutschland und sogar in ganz Europa.Rätsel-Rallye auf dem AusstellungsgeländeDie Veranstaltung in Bad Vilbel hat dieses Jahr einige Besonderheiten zu bieten: Für Abwechslung sorgt zum Beispiel eine Rallye mit spannenden Quizfragen rund ums Haus - frei nach dem Motto: Die lieben Kleinen dürfen raten - und die Großen knobeln mit: Wieviel Holz wird für ein Fertighaus gebraucht? Wie lange dauert es, bis dafür im Wald genügend Bäume nachgewachsen sind? Woher kommt und wohin geht die Wärme, die eine moderne Wärmepumpe pumpt? Die richtigen Antworten sind in der Ausstellung zu finden. Spaß macht es auf jeden Fall, Rätsel rund ums Bauen zu lösen. Auch die Aussteller werden sich wie jedes Jahr mit eigenen Aktionen an dem Programm für die beiden Tage beteiligen.Mal-Talente gesuchtKinder können sich am Tag der Musterhäuser außerdem als Künstler/-innen ausprobieren und ihr neues Zimmer selbst gestalten: Welcher Wand steht welche Farbe ganz besonders gut? Wenn das kein Anreiz ist, kreativ zu werden und der Phantasie freien Lauf zu lassen! Und vielleicht wird aus einer oder einem der lieben Kleinen später einmal eine große Architektin oder ein bekannter Architekt.Themen, über die man heute sprichtDie extreme Sommerhitze ließ die Wetterkarte dieses Jahr häufiger als sonst tiefrot erscheinen. Daran kann man deutlich sehen, dass sich auf unserem Planeten etwas tut. Auch fürs Bauen hat die Erderwärmung Folgen: Schutz vor Sommerhitze rückt bei Planern in den Fokus. Neue Möglichkeiten gilt es zu erkunden: Außenvorhänge an Fassaden beispielsweise halten Sonnenstrahlen von den Fensterscheiben fern. Der Lupeneffekt wird ebenfalls höchst effektiv durch Lamellenjalousien gebannt, die automatisch auf den Sonneneinfall reagieren. Fachberater/-innen in den Musterhäusern kennen noch viele Möglichkeiten mehr, das Überhitzen von Wohnräumen zu verhindern. Darüber lohnt es sich zu sprechen. Und natürlich über viele andere Themen rund ums Bauen mehr.Wer will, findet WegeJedes Jahr machen Singles, Paare und Familien im Bad Vilbeler Musterhauspark der Ausstellung Eigenheim und Garten ihren ersten Schritt auf dem Weg zum Glück im eigenen Haus. Auch am 26. und 27. September werden wahrscheinlich wieder etliche Verträge über die Errichtung eines neuen Eigenheims geschlossen. Die Berater/-innen der ausstellenden Hausanbieter freuen sich schon jetzt darauf, unterschiedlichste Wünsche bauwilliger Interessent/-inn/-en zu erfüllen und ihnen die neuesten Entwicklungen im Hausbau vorzustellen.Bewirtet wie bei FreundenIn vielen Musterhäusern werden Besuchern appetitliche Snacks gereicht und Erfrischungsgetränke angeboten. Erstmals wird es am Eingang der Ausstellung einen Sektempfang geben. Angestoßen wird dort mit Rücksicht auf den Führerschein natürlich ohne Alkohol. Säfte und Sprudel gibt es selbstverständlich auch.Weiterführende Informationen finden sich im Internet auf https://www.musterhaus-online.deVeranstaltungsort: Ausstellung Eigenheim und Garten Bad Vilbel, Ludwig-Erhard-Straße 70, 61118 Bad Vilbel, Telefon: 0 61 01 - 8 79 26, Fax: 0 61 01 - 8 79 36reguläre Öffnungszeiten: Geöffnet von 11-18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag und Dienstag Ruhetag.Eintrittspreise: EUR 3.00 für Erwachsene (regulär), EUR 1.00 (ermäßigt für Kinder, Studenten, Schwerbehinderte), Eintritt frei am 26. und 27. September 2026, Parkplatz EUR 1,50 pro TagVeranstalter und Betreiber: Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebs-GmbH & Co. KG, Höhenstraße 17, 70736 Fellbach, Internet: www.musterhaus-online.de, info@musterhaus-online.deAnsprechpartnerin für Medienschaffende:Alke Telker, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Tel. 07 11 - 52 04 94-0, e-Mail: telker@musterhaus-online.deTextumfang dieser Pressemitteilung: ca. 6200 Zeichen + Überschrift und BildtextVeröffentlichung honorarfrei. Beleg erbeten... per Post an: Ausstellung Eigenheim und Garten Bad Vilbel, Ludwig-Erhard-Straße 70, 61118 Bad Vilbel... oder als PDF per E-Mail an: telker@musterhaus-online.deOriginal-Content von: Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebsgesellschaft mbH, Fellbach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173219/6349279