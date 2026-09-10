Linz (www.anleihencheck.de) - Heute tagt die EZB, und eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25% scheint nur noch Formsache zu sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Deutlich spannende dürfte jedoch sein, ob Christine Lagarde und der EZB-Rat Signale für weitere Zinserhöhungen bis zum Jahresende senden würden - insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen dem Iran und den USA. Die Fronten seien verhärtet und die Erdölpreise (Brent) hätten in der Folge erstmals seit Ende Juli wieder die Marke von 100 US-Dollar je Barrel überschritten. Wie bereits in den Sitzungen zuvor dürfte die EZB vor allem auf die Rhetorik achten und eine vorsichtige, datenabhängige Vorgehensweise für die kommenden Sitzungen ankündigen. Entsprechend dürfte EUR/USD zunächst nur geringe Impulse erhalten. Die Sitzung der US-Notenbank FED in der kommenden Woche könnte hingegen für mehr Bewegung im Währungspaar sorgen. (10.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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