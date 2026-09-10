Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Hapag-Lloyd AG vom 09.09.2026:Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat heute beschlossen, Anders Boenaes, derzeit Senior Managing Director Network bei Hapag-Lloyd, mit Wirkung zum 1. Oktober zum neuen Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens zu berufen. Zudem hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Vertrag von Dheeraj Bhatia, Chief Terminal & Infrastructure Officer (CTIO), bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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