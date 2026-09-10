FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 10. September
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung) 22:00 USA: Oracle, Q1-Zahen
22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Macy's, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)
16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin
11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin
17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin °
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