Eine in ihrer Art einzigartige Studie von Oxford Economics beleuchtet die jährlichen Ausgaben, Arbeitsplätze und Steuerbeiträge

Markenartikel verbinden Marken und Menschen tagtäglich, doch ihre Wirkung reicht weit über die Produkte hinaus, die Verbraucher tragen, nutzen, erhalten oder erwerben. Eine wegweisende Studie im Auftrag der Promotional Products Association International (PPAI) bietet einen ersten umfassenden Einblick in das globale wirtschaftliche Ökosystem hinter Markenartikeln.

Der von dem unabhängigen globalen Beratungsunternehmen Oxford Economics erstellte Branded Merchandise Global Market Report erfasst die gesamte Branche von der Herstellung und Bedruckung bis hin zu Vertrieb, Einzelhandel, E-Commerce, Auftragsabwicklung, Marketing und Markenaktivierung.

Wichtigste Ergebnisse:

Im Jahr 2025 wurden weltweit 338,3 Milliarden Dollar für Markenartikel ausgegeben.

Die Branche trug weltweit 472,3 Milliarden US-Dollar zum BIP bei.

Markenartikel sicherten weltweit 11,9 Millionen Arbeitsplätze.

Die Branche trug weltweit 141,3 Milliarden US-Dollar zu den Steuereinnahmen bei was in etwa dem gesamten Schweizer Bundeshaushalt entspricht.

"Seit Jahren wissen wir, dass Markenartikel eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzen, Marken mit Menschen zu verbinden", sagte Drew Holmgreen, President und CEO der PPAI. "Hinter jedem Markenartikel steht ein globales Netzwerk von Unternehmen, das weltweit Arbeitsplätze, wirtschaftliche Aktivität und Mehrwert schafft."

Messung des Welleneffekts

Ein herausragendes Merkmal des Berichts ist die Betrachtung der Branche anhand von drei Kanälen wirtschaftlicher Auswirkungen (direkte, indirekte und induzierte), wodurch aufgezeigt wird, wie die durch Markenartikel generierte Wirtschaftstätigkeit weit über die Unternehmen hinausreicht, die die Produkte direkt herstellen und verkaufen.

Zusammengenommen ergaben diese Kanäle einen globalen BIP-Multiplikator von 2,95, was bedeutet, dass für jede Million US-Dollar BIP, die direkt von der Branche generiert wurde, weitere 1,95 Millionen US-Dollar an anderer Stelle in der Weltwirtschaft geschaffen wurden. Die Ergebnisse erweitern zudem die Definition von Markenartikeln über traditionelle Werbeartikel hinaus. Die Studie umfasst lizenzierte Artikel, Bekleidung und Arbeitskleidung, Einzelhandelsmarkenartikel, Artikel von Kreativen, Print-on-Demand- und E-Commerce-Produkte, Anerkennungsgeschenke sowie Artikel, die im Marketing, bei Veranstaltungen und bei Markenaktivierungen zum Einsatz kommen. Was sie verbindet, ist ihre Rolle als greifbarer Ausdruck einer Marke.

Über Oxford Economics

Oxford Economics ist ein wichtiger Berater für Entscheidungsträger und Vordenker aus Wirtschaft, Finanzwesen und Politik. Zu seinem weltweiten Kundenstamm zählen mittlerweile über 3.000 internationale Organisationen.

Über PPAI

Die Promotional Products Association International (PPAI) ist der weltweit größte und älteste gemeinnützige Verband für Markenartikel mit einer 123-jährigen Geschichte im Dienste einer Gemeinschaft, die mittlerweile auf rund 15.000 Unternehmensmitglieder angewachsen ist. Weitere Informationen finden Sie unter PPAI.org.

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