Belgrad, Serbien (ots) -Die ehemalige Weltranglistenerste Jelena Jankovic kehrt in einer neuen Rolle auf die internationale Bühne zurück. Die serbische Tennislegende wurde zur Global Ambassador der EXPO 2027 Belgrad ernannt und ist damit die erste bekannte serbische Persönlichkeit im internationalen Botschafterteam.Während ihrer Tenniskarriere erreichte Jankovic 2008 Platz 1 der WTA-Weltrangliste, gewann 15 WTA-Titel, stand im Finale der US Open und gewann den Mixed-Doppel-Titel in Wimbledon.Jankovic reiht sich damit in eine internationale Gruppe von Global Ambassadors der EXPO 2027 ein, zu der auch Usain Bolt, Jackie Chan und Lin Dan gehören. Ihre Ernennung unterstreicht die Überzeugung der Expo, dass Sport Grenzen überwindet, Menschen verbindet und dazu inspiriert, eigene Ziele zu verfolgen."Es ist für mich eine außergewöhnliche Ehre, als Global Ambassador der EXPO 2027 ausgewählt worden zu sein. Während meiner Karriere habe ich stets versucht, mein Land mit Liebe, Stolz und Verantwortungsbewusstsein zu vertreten. Besonders freue ich mich darüber, dass ich dieses Mal nicht in die Welt hinausreisen werde, um Serbien zu repräsentieren - sondern die Welt zu uns kommen wird. Die EXPO 2027 bietet die Möglichkeit zu zeigen, was Serbien zu bieten hat: unser Talent, unser Wissen, unsere Kultur, unsere Kreativität und vor allem unsere Menschen. Ich freue mich, Teil dieses besonderen Moments für unser Land zu sein und dabei zu helfen, Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in Serbien willkommen zu heißen", sagte Jankovic.Die EXPO 2027 findet vom 15. Mai bis 15. August 2027 unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" statt. Mehr als 140 internationale Teilnehmer:innen haben ihr Kommen bestätigt. Rund vier Millionen Besucher:innen aus Serbien und dem Ausland werden erwartet.EXPO 2027 - PRESSEMITTEILUNG / GLOBAL AMBASSADOR - mc Group (https://mcgroup.com/de/expo-2027-pressemitteilung-global-ambassador)Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6349308