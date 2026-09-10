Die Micron-Aktie hat in den vergangenen Wochen wieder deutlich an Dynamik gewonnen. Innerhalb eines Monats legte der Kurs zuletzt rund 18 Prozent zu und überschritt in der vergangenen Woche erstmals seit Mitte August wieder die Marke von 1.000 Dollar, während Anleger zunehmend auf anhaltend hohe Speicherpreise und starke Quartalszahlen setzen. KI treibt die Nachfrage nach Speicher Micron Technology gehört neben SK hynix und Samsung zu den wenigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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