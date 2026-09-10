Original-Research: PORR AG - von Montega AG



10.09.2026 / 10:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.09.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Feedback Roadshow: Mind the gap - Bewertungslücke zur Peergroup trotz noch bestehender Margenlücke zu hoch



Wir haben am Dienstag eine Roadshow mit PORR in Hamburg veranstaltet und fassen unsere wesentlichen Erkenntnisse der Investorengespräche nachfolgend zusammen.



Starkes H2 erwartet: Das diesjährige Umsatzziel (+2-4% yoy) setzt nach dem leichten Rückgang im ersten Halbjahr (-1,1% yoy) für H2 einen Erlösanstieg von ca. 4,8 bis 8,6% yoy voraus. Für das Erreichen dieser Bandbreite spricht zum einen, dass die Bausaison aufgrund des vor allem in Deutschland strengen Winters in diesem Jahr verspätet angelaufen ist (H1-Umsatz Segment DE: -25,8% yoy) und insbesondere der Hochbau hierzulande noch Nachholeffekte zeigen dürfte. Zum anderen sind stärkere Impulse aus größeren Design & Build-Aufträgen u.a. in Polen zu erwarten, die nun in die umsatzstarke Bauphase kommen. Auch beim Auftragseingang sollte das Unternehmen nach dem stichtagsbedingten Rückgang in H1 (-14,4% yoy) wieder Aufwind spüren, zumal nach Abschluss des Berichtszeitraums bereits über diverse fixe Großaufträge bzw. Leads im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich berichtet wurde (vgl. Comment vom 31.8.). Hinzu kommen sollte speziell in Deutschland ab Oktober ein markant zunehmendes Auftragsvolmen infolge des 'Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität' (SVIK). Kurzfristig bietet PORR um eine Handvoll vermutlich aus dem Sondervermögen finanzierter Infrastrukturprojekte mit einem Ordervolumen von rund 1,5 Mrd. EUR mit. Um beim konzernweiten Auftragseingang zum Jahresende wieder auf dem Vorjahreslevel zu landen, wäre für H2 ein Zuwachs von mindestens rund 15% yoy vonnöten, was wir angesichts der beschriebenen Dynamiken als nicht unrealistisch erachten.



Zukünftige Margentreiber: Dass der Wirtschaftsplan 2026 des SVIK bereits Ausgaben von ca. 19 Mrd. EUR für Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland veranschlagt hat, verdeutlicht den hierzulande perspektivisch noch signifikant zunehmenden Rückenwind aus dem Sondervermögen. Dies sollte entscheidend dazu beitragen, die im Segment DE vollzogene Margenverbesserung (EBIT-Marge 2025: 2,5% vs. 2021: -0,5%) fortzusetzen. Als weitere Faktoren zur Steigerung der Konzernmarge wurden Effizienzsteigerungen durch LEAN-Construction (bis zu 20% Zeitersparnis), die Reduktion der Overhead-Kosten (2025: 7,4% vom Umsatz) sowie ein konsequentes Risikomanagement (Preisgleitklauseln ab Projektdauer ca. >6M; Gate System bei Großprojekten) genannt. Zudem erachten wir einen noch attraktiveren Projektmix durch das starke Kompetenzprofil im margenträchtigen Industriebau (Reinräume, Datencenter, Gesundheitseinrichtungen etc.) als Profitabilitätsbooster, zumal PORR dieses auch strategisch immer wieder ausbaut (Übernahme VSG, vormals VAMED). Nicht zuletzt zeichnen sich mit dem recht jungen Systembauprodukt PORR LIVING 'vernünftige Margen' in der Zielspanne ab, auch weil der Wohnbausektor ingesamt Erholungstendenzen zeigt.



Margenprognosen defensiv: Vor diesem Hintergrund sehen wir gute Voraussetzungen, dass PORR die Konzernmarge bis 2030 in Richtung der avisierten 3,5 bis 4,0% steigern und so die noch bestehende Margenlücke zur Peergroup (Ø EBIT-Marge: 3,7%) schließen kann. Unsere vergleichsweise defensiven Prognosen (EBIT-Marge 2030e: 3,6%; TV-Marge: 3,0%) behalten wir indes zunächst unverändert bei.



Fazit: Die Markttreiber sind voll intakt und sollten PORR u.E. in die Lage versetzen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Nichtsdestotrotz klafft nach wie vor eine signifikante Bewertungslücke zur Peergroup (EV/EBIT 2026e: 7,0x vs. Peers: 12,0x), die wir in dieser Größenordnung für ungerechtfertigt halten. Wir bekräftigen daher unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 46,00 EUR.







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