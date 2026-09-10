Hamburg (ots) -Welche Maßnahmen zur Krebsfrüherkennung sind sinnvoll? Was verändert sich bei Gewicht und Stoffwechsel in den Wechseljahren? Was hilft bei Stress oder bei Kopf-, Nacken- und Schulterschmerzen? Und was kann die elektronische Patientenakte? Mit neun kostenlosen Online-Seminaren bietet die Mobil Krankenkasse von September bis November 2026 fundierte Orientierung zu Gesundheitsfragen, die viele Menschen im Alltag beschäftigen. Fachleute vermitteln verständliches Wissen, geben konkrete Handlungsempfehlungen und beantworten im Anschluss die Fragen der Teilnehmenden.Den Auftakt bildet am 29. September ein Seminar zur Krebsvorsorge. Dr. med. Jan Philipp Albersmeier erläutert, welche Möglichkeiten der Früherkennung es gibt, welchen Nutzen sie haben und wo ihre Grenzen liegen. Weitere Veranstaltungen beschäftigen sich unter anderem mit Gewicht und Stoffwechsel in den Wechseljahren, Kopf-, Nacken- und Schulterschmerzen, Resilienz und Stressbewältigung sowie dem Zusammenspiel von Darm und Psyche.Auch Themen, bei denen im Alltag häufig Fragen entstehen, gehören zum diesjährigen Programm. Dazu zählen Zahnvorsorge und Zahnarztangst, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie die elektronische Patientenakte (ePA). Ein weiteres Online-Seminar zeigt Eltern, wie sich mögliche Anzeichen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern besser einordnen lassen."Gesundheitsinformationen sind besonders dann hilfreich, wenn sie verständlich sind und Menschen dabei unterstützen, gute Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Mit unseren Online-Seminaren bieten wir die Möglichkeit, fundiertes Fachwissen mit den eigenen Fragen zu verbinden - unkompliziert und unabhängig vom Wohnort", sagt Doreen Hemmer, Referentin Marketing/Kommunikation von der Mobil Krankenkasse.Die Online-Seminare 2026 im Überblick- Krebsvorsorge verstehen: Was ist sinnvoll und wo liegen die Grenzen? I 29.09.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referent: Dr. med. Jan Philipp Albersmeier- Gewicht und Stoffwechsel in den Wechseljahren - verstehen, verändern, wohlfühlen I 08.10.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referentin: Dr. Leoni Matt- Kopf-, Nacken- & Schulterschmerzen aktiv angehen I 27.10.2026 | 18:30 bis ca. 20:30 Uhr I Referent: Dr. Percy Marshall- Mehr Resilienz im Alltag: Stress bewältigen und innere Stärke entwickeln I 05.11.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referent: Stefan Rudel- Zahnvorsorge erklärt: PZR, Kosten, Bonusheft und Zahnarztangst I 10.11.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referentin: Dr. Marleen Albersmeier- Notfallvorsorge - was passiert, wenn mir morgen was passiert? I 12.11.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referent: Andreas-Oliver Meyer- ePA - Fakten und Funktionen I 17.11.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referierende: Sina Eckert und Marcel Ludwig- Darm & Psyche - warum Stress auf den Bauch schlägt und was helfen kann I 18.11.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referent: Prof. Dr. Martin Storr- ADHS oder einfach lebhaft? Wenn Kinder sich schwer konzentrieren können I 25.11.2026 | 19:30 bis ca. 21:30 Uhr I Referentin: Anna Maria SandersAlle Veranstaltungen finden online statt. An die Fachvorträge schließt sich jeweils eine Frage- und Antwortrunde an. Die Teilnahme ist für Versicherte und Nichtversicherte kostenfrei.Teilnahme und AnmeldungWeitere Informationen zu den einzelnen Seminaren sowie die Anmeldung finden Interessierte unter: mobil-krankenkasse.de/onlineseminarePressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleAileen KayaTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6349332