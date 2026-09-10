Köln (ots) -Das Geheimnis ist gelüftet: Das "WDR 2 Weihnachtswunder" ist in diesem Jahr zu Gast in Mönchengladbach. Am Samstag, 12. Dezember, beziehen Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug um 10 Uhr das Glashaus auf dem Europaplatz und senden bis Mittwoch, 16. Dezember, 22 Uhr, mehr als 100 Stunden lang nonstop live. Wie in den Vorjahren stehen dabei zwei Dinge im Mittelpunkt: Menschen zusammenzubringen und Spenden zu sammeln. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" arbeitet der WDR erneut mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" zusammen. Mit den Spenden werden weltweit knapp 50 Hilfsprojekte unterstützt, darunter die Tafeln NRW.Rätselhafte Suche nach neuer GastgeberstadtIn aller Frühe waren Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug am Donnerstag (10. September) im "WDR 2 Weihnachtswunder"-Bus von der letzten Gastgeberstadt Essen aus quer durch Nordrhein-Westfalen unterwegs - auf der Suche nach dem diesjährigen Gastgeber. Auf ihrer rätselhaften Reise trafen sie Menschen, die sich mit Aktionen engagieren und Geld sammeln, darunter auch originelle Ideen aus dem vergangenen "WDR 2 Weihnachtswunder". Um kurz vor 10 Uhr endete ihre Fahrt am Europaplatz in Mönchengladbach. "Niederrhein, wir kommen - und wir freuen uns auf euch", sagte Moderatorin Steffi Neu, die selbst vom Niederrhein kommt und sich auf ein Heimspiel freuen darf.Auch für WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau zählt das "WDR 2 Weihnachtswunder" zu den Höhepunkten des Jahres: "Ich freue mich schon das ganze Jahr über auf diese besondere Zeit und das schöne Gemeinschaftserlebnis kurz vor Weihnachten. Das,WDR 2 Weihnachtswunder' zeigt Jahr für Jahr, was möglich ist, wenn Menschen füreinander einstehen. Die Aktion verbindet und macht deutlich, wie viel Kraft in Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit steckt. Ich bin schon sehr gespannt, welche kreativen Ideen die Menschen am Niederrhein und in ganz Nordrhein-Westfalen umsetzen, um diejenigen zu unterstützen, die unsere Hilfe im Kampf gegen den Hunger so sehr nötig haben."Rekordjahr ermöglicht noch mehr HilfeDas "WDR 2 Weihnachtswunder" wächst weiter: Nach Abschluss aller Spenden aus dem vergangenen Jahr standen insgesamt 18,6 Millionen Euro zur Verfügung, am Abend des Auszugs aus Essen waren es mehr als 15,6 Millionen Euro. Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" startet deshalb in diesem Jahr mit knapp 50 weltweiten Projekten in die Aktion - das sind so viele wie noch nie.NRW sammelt schon jetzt für das "WDR 2 Weihnachtswunder"Ab Mitte November heißt es wieder: "Euer Song hilft". Gegen eine Spende sammelt das WDR 2-Moderationsteam Musikwünsche der Hörerinnen und Hörer, die ab dem 12. Dezember in Mönchengladbach gespielt werden. Rund um das Glashaus werden dann wieder prominente Gäste, Musikerinnen und Musiker sowie zahlreiche Menschen erwartet, die ihre kreativen Spendenaktionen selbst vorstellen und ihre persönlichen Geschichten dazu erzählen.Bereits Monate vor dem Start erreichen die WDR 2-Redaktion außergewöhnliche Aktionen. So hat beispielsweise Ulrich Temme aus Geseke auf einem Liegerad mehr als 3.000 Kilometer auf dem Jakobsweg zurückgelegt und dabei rund 10.000 Euro gesammelt. Seine Spende möchte er im Dezember persönlich nach Mönchengladbach bringen - natürlich per Fahrrad.Wer die Aktion mit einer eigenen Idee unterstützen möchte, kann sich ab sofort hier (https://www1.wdr.de/radio/wdr2/aktionen/weihnachtswunder/index.html) beteiligen. Mit erweiterten Funktionen und einer interaktiven Karte können Unterstützerinnen und Unterstützer ihre Aktionen anmelden, sichtbar machen und sich mit anderen vernetzen.Vorbeikommen ausdrücklich erwünschtWie in den Vorjahren in Essen (2025), Paderborn (2024), Düsseldorf (2023) und Dortmund (2022) ist das WDR 2 Glashaus nicht nur Radiostudio, sondern auch Treffpunkt für alle, die helfen und live dabei sein wollen. Besucherinnen und Besucher können Spenden persönlich abgeben, das WDR 2 Team bei der Arbeit erleben und Auftritte von Musikerinnen und Musikern verfolgen. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, verfolgt das "WDR 2 Weihnachtswunder" im Radio, im Video-Livestream auf wdr2.de, in den Sozialen Medien oder nutzt die zahlreichen Übertragungen im WDR Fernsehen.Alle Informationen zum "WDR 2 Weihnachtswunder 2026" gibt es auf wdr2.de. Auch die weiteren WDR-Hörfunkprogramme, das WDR Fernsehen und die digitalen Angebote des WDR werden die Aktion begleiten.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6349323