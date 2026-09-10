Hamburg (ots) -Der 25-jährige Koch aus Rutesheim setzt sich bei der Leserwahl gegen sechs weitere Nachwuchstalente durch / Mehr als 4.100 Einsendungen / Auszeichnung wird seit 1985 vergebenTim Striegel ist der "Aufsteiger des Jahres 2026" von Der Feinschmecker. Der 25-jährige Koch vom Restaurant "Das Philippin" in Rutesheim bei Stuttgart setzte sich bei der Leserwahl des Genussmagazins gegen sechs weitere junge Talente durch. Mehr als 4.100 Einsendungen gingen ein, Striegel positionierte sich dabei klar an der Spitze.Seit 1985 würdigt Der Feinschmecker regelmäßig junge Kochtalente mit der Wahl zum "Aufsteiger des Jahres". Bewerben können sich die Köchinnen und Köche nicht. Die Redaktion nominiert Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihrer Entwicklung, ihrem Können und neuen kulinarischen Ideen auf sich aufmerksam gemacht haben. Anschließend entscheiden die Leserinnen und Leser über den Gewinner oder die Gewinnerin. Zu den früheren Preisträgern zählt unter anderem Starkoch Tim Raue."Wir wollen junge Köchinnen und Köche entdecken, die mit ihrem Können und ihren Ideen auf sich aufmerksam machen und von denen wir überzeugt sind, dass wir noch viel von ihnen hören werden. Ob sie bereits andere Auszeichnungen erhalten haben, ist für uns dabei nicht entscheidend. Tim Striegel hat uns mit seiner Entwicklung und seinem eigenen Stil überzeugt und gehört für uns ganz klar zu diesen Talenten", sagt Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker.Striegels Weg in die Gastronomie begann mit einer Ausbildung zum Konditor, anschließend ließ er sich zum Koch ausbilden. Zu seinen Stationen zählen das "Aura" in Wirsberg, das "Ursprung" in Königsbronn und das "Bareiss" in Baiersbronn. Ende 2024 übernahm er nach Umbau und Neueröffnung als Chefkoch das "Das Philippin" in Rutesheim. Dort steht der 25-Jährige für eine klassisch-französische Küche, die er modern interpretiert.Tim Striegel über die Auszeichnung: "Meine Familie hält mich für verrückt, wenn ich mir große Ziele setze. Diese Auszeichnung zeigt mir jedoch, dass man verrückt genug sein darf, um an Träume zu glauben, die andere für unmöglich halten. Wenn man das tut, was man liebt, und die richtigen Menschen an seiner Seite hat, kann man auch Großes erreichen."Dass Tim Striegel "Aufsteiger des Jahres 2026" ist, wird in der aktuellen Ausgabe verkündet. Ein ausführliches Porträt über ihn und seine Arbeit erscheint in der Ausgabe 1/2027.Bildmaterial: Wir senden Ihnen gern ein Foto von Tim Striegel sowie ein Bild einer seiner Kreationen aus seinem aktuellen Menü zu.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765Hamburg, Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/6349336