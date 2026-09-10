BEITRAG von Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management Die eigentlich als stabil geltenden Anleihenmärkte weisen aktuell eine sehr turbulente Entwicklung auf. Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen sind seit Mitte August auf ein Niveau angestiegen, das seit 15 Jahren nicht mehr erreicht worden ist. Dieses hohe Niveau dürfte weiter bestehen bleiben. Angesichts einer hartnäckigen Inflation in den USA und Europa werden die Fed und die EZB dazu angehalten, an der Zinsschraube weiter nach oben zu drehen. Darüber hinaus werden die Märkte gegenwärtig von Anleiheemissionen zu attraktiven Zinskonditionen förmlich geflutet: Neben der rekordhohen Schuldenaufnahme durch den US-Staat finanzieren sich auch US-Technologieunternehmen zunehmend über den Anleihenmarkt, um ihre gigantischen Investitionen in den Ausbau von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren schnell voranzutreiben. Das erhöhte Anleihenangebot trifft auf eine tendenziell schwächere Nachfrage. So investiert etwa Japan, der größte Gläubiger für US-Staatsanleihen, aufgrund der steigenden Zinsentwicklung im eigenen Land weniger in US-Bonds. Auch wenn das höhere Zinsniveau Anleihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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