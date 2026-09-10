München (ots) -Wo jede Geste eine Finte, jedes Wort eine Lüge und jeder Blick Teil einer Strategie sein kann: Die 15 Spielerinnen und Spieler der zweiten Staffel von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" bringen aus ihren unterschiedlichen Berufen und Lebenswelten Beobachtungsgabe, Menschenkenntnis und taktisches Geschick mit. Beste Voraussetzungen also, um ihre Mitspielenden genau zu analysieren und Täuschungen rechtzeitig zu durchschauen. Doch auch in der zweiten Staffel von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung", ab 24. September 2026 in der ARD Mediathek und im Ersten, ist nichts, wie es scheint. Knifflige Quests, neue Sonderrollen und Herausforderungen lassen selbst die besten Menschenkenner zweifeln. Wer ist Werwolf, wer Dorfbewohner? Wer manipuliert, wer taktiert und setzt falsche Fährten?Der Trailerzur zweiten Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" ausgezeichneten Show enthüllt nun die 15 Spielerinnen und Spieler, die sich mit ihren Fähigkeiten, Talenten und besonderen Begabungen bis zum Sieg täuschen wollen:Leo Martin (50 Jahre, Berlin) hat als Ex-Geheimagent gelernt, Menschen zu lesen. Er erkennt Widersprüche und weiß, wie man Vertrauen gewinnt - beste Voraussetzungen, um auch im Spiel so manches Geheimnis ans Licht zu bringen.Valentina (29 Jahre, Gießen) ist Ärztin und Miss Germany 2025 und weiß: Nicht jede Diagnose lässt sich auf den ersten Blick stellen. Sie beobachtet Emotionen und kleinste Verhaltensänderungen genau - und kommt so auch raffinierten Lügen auf die Spur.Luzie (32 Jahre, Berlin) ist als politische Kommunikationsberaterin bestens mit Zwischentönen, wechselnden Mehrheiten und überraschenden Wendungen vertraut. Sie weiß: Entscheidend ist nicht immer, was gesagt wird - sondern wie.Ali (34 Jahre, Berlin) weiß als Polizist, dass man nicht jede verdächtige Person sofort festnehmen kann. Mit Menschenkenntnis und strategischem Geschick beobachtet er lieber erst einmal genau - und wartet auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen.Helena (42 Jahre, Lüdinghausen) kennt sich als Paar- und Sexualtherapeutin bestens mit menschlichen Verstrickungen aus - und weiß, dass in Beziehungen längst nicht immer alles so ist, wie es scheint.Simon (47 Jahre, München) ist als zweifacher Gedächtnisweltmeister darauf spezialisiert, sich selbst winzige Details zu merken. Was einmal gesagt wird, bleibt ihm im Kopf - selbst der kleinste Widerspruch.Hypnose-Coach Inga (50 Jahre, Mönchengladbach) versetzt sich selbst in einen Zustand vollkommener äußerer Ruhe. Doch gelingt es ihr dadurch auch, ihr Innerstes vor den anderen verborgen zu halten?Maike (38 Jahre, Bremen) erspürt als Medium, was andere lieber unausgesprochen lassen. So will sie selbst kleinste Veränderungen in der Stimmung ihrer Mitspielenden wahrnehmen.Freddy (27 Jahre, Hamburg) hat als Comedian ein feines Gespür für Stimmungen. Mit Charme und Humor wickelt er jeden spielend um den Finger - doch ist sein gewinnendes Lächeln vielleicht nur Teil seiner Strategie?Sabrina (41 Jahre, Frankfurt am Main) ist als Rechts- und Fachanwältin für Strafrecht geübt darin, Aussagen auseinanderzunehmen und Körpersprache zu lesen - beste Voraussetzungen für ihre ganz persönliche Beweisführung.Marcus (42 Jahre, Coswig) kombiniert als Betriebsprüfer für das Finanzamt analytisches Denken mit strategischem Geschick und erkennt Muster, wo andere nur Zahlen sehen.Celine (26 Jahre, Hersbruck)kennt als Psychologin in der forensischen Psychiatrie die menschliche Psyche genau. Auch wenn es brenzlig wird, behält sie die Ruhe - und ihre Mitspielenden genau im Blick.Gilda (29 Jahre, Bielefeld) weiß als Vertrieblerin genau, wie man Menschen für sich gewinnt und selbst die gewagtesten Theorien schmackhaft verkauft.Leo (29 Jahre, Wolfratshausen) untersucht als Sportwissenschaftler und Fußballtrainer Spielverläufe und weiß genau, wann der taktisch richtige Moment für gezielte Einflussnahme gekommen ist.Ashley Sophie (22 Jahre, Berlin) kennt als Content Creator und Lehramtsstudentin mit Gruppendynamiken bestens aus - schließlich will auch eine Schulklasse erst einmal unter Kontrolle gebracht werden. Und wer dabei unterschätzt wird, hat bekanntlich einen entscheidenden Vorteil.Steckbriefe und Fotos der Spielenden erhalten Sie in der digitalen Pressemappe unter https://pressekits.ard.de/werwoelfe. Bei Interesse an Interviews mit den Spielenden wenden Sie sich bitte an die Agentur "die pressetanten" über info@diepressetanten.de.Prominenter Sprecher von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" ist Schauspieler und Comedian Michael Kessler.Die Reality-Gameshow basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Palliéres & Hervé Marly und erschienen bei ASMODEE. Lizenzgeber des Formats ist DreamSpark. "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" wird produziertvon ITV Studios Germany für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk."Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" in der ARD Mediathek:Episoden 1-4 ab 24. September um 20 UhrEpisoden 5-8 ab 1. Oktober um 20 UhrEpisoden 9-12 in der Nacht vom 7. auf 8. Oktober - schon kurz nach MitternachtDas Erste zeigt vier Episoden von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung":Episoden 1 und 2 am 24. September ab 18:50 UhrEpisoden 5 und 6 am 1. Oktober ab 18:50 UhrDas BR Fernsehen zeigt ab 8. Oktober immer montags je 3 Folgen ab 23:15 Uhr.Instagram @ardmediathek (https://www.instagram.com/ardmediathek/) / TikTok @ardmediathek / YouTube @ARD (https://www.youtube.com/user/ARD)Pressematerial:Trailer zur Verlinkung mit diesem Embed-Code:Digitale Pressemappe: https://pressekits.ard.de/werwoelfeFotos über www.ard-foto.de und www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deAgentur die pressetantenE-Mail: info@diepressetanten.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6349351