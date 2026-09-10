Frankfurt/Main (ots) -Qualität und Nachhaltigkeit - das passt einfach. Aus diesem Grund wird die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) ein Verbandspartner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Damit baut sie ihr Engagement bei einem ihrer Kernthemen aus. Für die DGQ ist Nachhaltigkeit heute ein relevanter Qualitätsfaktor für Produkte und Dienstleistungen. Mit fundiertem Wissen, Best Practices und gezielten Weiterbildungsangeboten unterstützt sie Fach- und Führungskräfte dabei, Nachhaltigkeit strategisch zu verankern. Im Zentrum dieser Aktivitäten steht die Verbindung von Qualität und Nachhaltigkeit. Die Kooperation der DGQ mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) spiegelt diesen Kerngedanken wider.Qualität und Nachhaltigkeit mit verwandten Zielen"Wir freuen uns, dass wir eine Partnerschaft mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis geschlossen haben", erklärt Claudia Welker, Geschäftsführerin der DGQ. "Gerade wenn es darum geht, Organisationen für die Zukunft vorzubereiten, sieht die DGQ eine entscheidende Schnittstelle zwischen Qualität und Nachhaltigkeit. Beide Bereiche verfolgen verwandte Ziele und bedürfen einer systematischen Steuerung. Managementsysteme verfügen über etablierte Methoden, um Anforderungen zu erkennen, Risiken zu bewerten und Prozesse zu gestalten. Dieses Know-how und unser Netzwerk möchten wir gerne in diese Kooperation einbringen."Deutscher Nachhaltigkeitspreis wird europäischDie renommierte Auszeichnung sucht seit 2008 Unternehmen, die Nachhaltigkeit mit Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichem Erfolg verbinden. Bewertet werden Erfolge in den Transformationsfeldern Klima, Ressourcen, Natur, Arbeit und Gesellschaft. Neu ist der Anschluss an den künftigen European Sustainability Award. Die Sieger vertreten Deutschland 2027 als National Champions Germany im europäischen Wettbewerb.Anmeldung für DGQ-Mitglieder kostenlosTeilnehmen können Unternehmen jeder Größe mit Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Deutschland. Durch die Partnerschaft können sich DGQ-Mitglieder ohne Anmeldegebühr für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bewerben. Die Bewerbung erfolgt über einen Onlinefragebogen. Bewerbungsschluss ist der 14. September 2026. Die Sieger werden am 3. Dezember 2026 im Rahmen des DNP26 in Düsseldorf ausgezeichnet, dem größten Branchentreffen zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Europa.Pressekontakt:Unternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21ATelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66703/6349350