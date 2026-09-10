München (ots) -Ein gelungener Move beim Breaking, der entscheidende Wurf auf dem Streetball-Court, ein Trick auf dem Skateboard oder die erste Runde beim Kickboxen: Die neue Serie "Go for It!" begleitet Kinder und Jugendliche beim Streetsport und zeigt, wie sie an Herausforderungen wachsen und ihren Platz im Team finden - ab 21. Oktober 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/), auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/ueber-kika/kika-apps-100), ab 22. Oktober, 20.10 Uhr bei KiKA.Im Mittelpunkt der 22-teiligen Doku-Reihe stehen drei Streetsportarten und ein Kampfsport: Beim Breaking in der Münchner Szene entwickeln Leon, Lennox, Ida und Luwa zwischen Training, Bühnenauftritten und Battles ihren eigenen Stil. Sie behaupten sich in ihrer Crew und lernen, an sich selbst zu glauben.Bryan, Ayelén und Eliah verbringen ihre Zeit am liebsten mit anderen Kids aus dem Viertel auf dem Streetball-Court in Nürnberg. Auf dem Platz zählen Respekt und Fairness, und jeder kann mitmachen.Momme, Emilia, Luna und David aus Norddeutschland trauen sich zum ersten Mal in Hamburg auf das Skateboard. Mit Unterstützung erfahrener Coaches überwinden sie Ängste und wachsen als Team zusammen. Und schon am Ende des ersten Tages fahren alle vier eine kleine Rampe und meistern ihren ersten Drop-In.Das Kickbox-Abenteuer für Matilda, Mia, Moritz und Theodor aus Rostock beginnt mit Kennenlernen und einem Fitnesscheck mit Seilspringen, Liegestützen und Kraftübungen. Begleitet von Weltklasse-Coaches wie Jette Körner und Rateb Hatahed lernen sie Durchhaltevermögen, Disziplin und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten."Go for It!" zeigt authentische Geschichten von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Lebenswelten, die viel Leidenschaft in den Streetsport stecken. Der Sport macht sie mutig und gibt ihnen Rückhalt in ihrer Crew. Sie probieren sich aus, haben Zweifel, scheitern auch mal und trotzdem bleiben sie dran. Die Sendereihe vermittelt außerdem Wissenswertes über die verschiedenen Sportarten: Was sind BBoys und BGirls? Wie macht man einen Drop-In? Wie unterscheidet sich Streetball von Basketball, welche Streetsportarten sind inzwischen olympische Disziplinen und was muss man für eine Gürtelprüfung im Kickboxen alles können?Ausstrahlungsinfos:ARD Mediathek / kika.de / KiKA-App:Breaking und Streetball: Je sechs Folgen, online ab 21. OktoberSkaten: Fünf Folgen, online ab 19. NovemberKickboxen: Fünf Folgen, online ab 23. NovemberKiKA im TVBreaking: ab 22. Oktober donnerstags ab 20.10 Uhr in DreierfolgenStreetball: ab 5. November donnerstags ab 20.10 Uhr in DreierfolgenSkaten: ab 19. November donnerstags um 20.40 Uhr in EinzelfolgenKickboxen: ab 23. November montags um 20.35 Uhr in EinzelfolgenDie "Go for It!"-Episoden zu Breaking und Streetball sind eine Produktion der Südkino im Auftrag des Bayerischen Rundfunks (Redaktion: Stefanie Baumann, Tina Petersen). Die Folgen zu Skaten und Kickboxen sind eine Produktion der FILMREIF TV GmbH im Auftrag des NDR (Redaktion: Ulrike Ziesemer).Pressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6349345