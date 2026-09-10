Gold direkt unter der Oberfläche entdeckt: Wie groß wird diese Zone noch?

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Canuc Resources meldet eine neue oberflächennahe Goldzone am East Sudbury Project. Zehn Bohrungen hätten die mineralisierte Struktur über rund 170 Meter verfolgt. In einem Bohrloch sei Gold bereits 3,5 Meter unter dem Bohransatz angetroffen worden. Die Ergebnisse erweitern damit die erkundeten Bereiche rund um die frühere Scadding-Goldmine.
Canuc Resources meldet eine neue oberflächennahe Goldzone am East Sudbury Project. Zehn Bohrungen hätten die mineralisierte Struktur über rund 170 Meter verfolgt. In einem Bohrloch sei Gold bereits 3,5 Meter unter dem Bohransatz angetroffen worden. Die Ergebnisse erweitern damit die erkundeten Bereiche rund um die frühere Scadding-Goldmine.
Bohrungen treffen breite Goldabschnitte
Die neue East-West Pit Area Zone 2 liegt unmittelbar neben dem historisch abgebauten East-West Pit. Nach Angaben des Unternehmens trafen alle zehn Bohrungen die anvisierte Brekzienzone. Dabei handelt es sich um zerbrochenes und wieder verfestigtes Gestein, in dem sich Mineralien ablagern können. Canuc schätze die tatsächliche Mächtigkeit der Zone auf drei bis 15 Meter. Zu den stärkeren Ergebnissen zählt Bohrloch SM-26-153 mit 20,0 Metern und durchschnittlich 1,51 Gramm Gold je Tonne. Darin enthalten seien fünf Meter mit 3,78 Gramm pro Tonne. SM-26-151 habe acht Meter mit 1,21 Gramm pro Tonne geliefert, einschließlich eines Meters mit 7,58 Gramm. In SM-26-152 seien 19,9 Meter mit 0,56 Gramm pro Tonne gemessen worden. Vier Bohrungen erbrachten dagegen nur schwach erhöhte Goldwerte, eine weitere 14 Meter mit 0,102 Gramm pro Tonne. Die Abschnitte entsprechen Bohrkernlängen und nicht automatisch der tatsächlichen Mächtigkeit.
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