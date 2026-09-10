DAX Prognose für Donnerstag, 10.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.890 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handel wurde das Tageshoch formatiert. Der Index setzte nachfolgend dynamisch und teilweise mit Momentum zurück. Erst am Nachmittag gelang die Stabilisierung, die Kraft für eine Erholung hat aber nicht gereicht. Im Handel gestern wurde ein deutlicher Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index stabilisieren, aber nicht erholen. Der DAX ging bei 26.528 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Gedrückter Handelsstart - Bärisches Trendbild: Der DAX startet zwar leicht über dem gestrigen Schlusskurs (bei ca. 25.600 Punkten), befindet sich im 1h- und 4h-Chart jedoch in einem kurzfristig bärischen Trend unterhalb der wichtigen 20-Tage-Linie (SMA20 bei 25.572 Punkten).

Entscheidende Hürde für eine Erholung (SMA20 - SMA50): Ein nachhaltiges Befreiungssignal (Bull-Setup) entsteht erst bei einem bestätigten Stundenschlusskurs über 25.572 Punkten (SMA20) . Erst dann wird der Weg frei in Richtung der nächsten Haupt-Widerstandszone bei 25.773 Punkten (SMA50) .

Leichte Erholungschance trotz vorsichtiger Marktstimmung: Die Analyse räumt einem leicht aufwärts/seitwärts gerichteten Szenario heute eine Chance von 60 % ein (Range: 25.344 bis 25.821 Punkte). Der Fear - Greed Index steht bei 39 ("Fear"/Angst), was den Markt anfällig für eine spontane Gegenbewegung (Short Squeeze) macht.

Der DAX aktuell ist am Donnerstagmorgen bei 25.600 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index zwar 290 Punkte unter dem ersten vorbörslichen Wert des Vortags, zeigt sich jedoch 72 Punkte über dem gestrigen Tagesschlusskurs.

Nach dynamischen Rücksetzern am Mittwochnachmittag blieb eine nachhaltige Erholung vorerst aus. Die folgende DAX Prognose beleuchtet die wichtigsten Marken, das technische Chartbild und mögliche Trading-Szenarien für den heutigen Handelstag.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handelstag (09.09.2026)

Der Deutsche Aktienindex startete gestern bei 25.890 Punkten in die Vorbörse und markierte direkt zu Beginn des Xetra-Handels sein Tageshoch. Im Anschluss setzte der Markt dynamisch und mit einigem Momentum zurück. Die Nachmittags-Stabilisierung reichte nicht mehr für eine Erholung aus, wodurch ein deutlicher Xetra-Tagesverlust verbucht werden musste. Nachbörslich stabilisierte sich der Kurs bei 25.528 Punkten.

Zum Xetra-Schluss schlossen 4 Aktien im Plus und 36 Werte im Minus:

Top-Gewinner: RWE (+2,03 - Qiagen (+1,04 - SAP (+0,93 %)

RWE (+2,03 - Qiagen (+1,04 - SAP (+0,93 %) Tagesverlierer: Rheinmetall (-3,80 - Siemens (-2,74 - Henkel (-2,55 %)...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.