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WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
onemarkets Blog
10.09.2026 10:40 Uhr
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DAX vor EZB-Entscheid fester, Daimler Truck bekräftigt Fokus auf Wasserstoff

Der DAX stabilisiert sich am Morgen nach den deutlichen Verlusten gestern. Auch der EuroStoxx 50 notiert am Morgen wieder leicht freundlich. Aus den USA lässt sich aus den vorbörslichen Indikationen ein gemischtes Bild zum Handelsstart um 15:30 abzeichnen. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handelstag mit einem Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des heutigen Handelstages steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Marktbeobachter rechnen mehrheitlich mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte. Damit würde die EZB ihren restriktiven Kurs fortsetzen, nachdem die Inflation in der Eurozone zuletzt wieder von steigenden Energiepreisen beeinflusst wurde. Entscheidend für die Märkte dürfte jedoch weniger der Zinsschritt selbst als vielmehr der Ausblick von EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein. Investoren achten insbesondere auf Hinweise zur weiteren Zinsentwicklung im Jahr 2027.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Zu den auffälligsten Werten gehört Daimler Truck. Die Aktie legt zu, nachdem Vorstandschefin Karin Rådström eine deutliche Ausweitung der Investitionen in Wasserstoff-Lkw angekündigt hat. Bis zum Ende des Jahrzehnts will der Konzern mehrere hundert Millionen Euro in die Technologie investieren. Daimler Truck bekräftigt damit seine Doppelstrategie aus Batterie- und Wasserstoffantrieb und positioniert sich frühzeitig für Anwendungen, bei denen hohe Reichweiten und kurze Betankungszeiten entscheidend sind. Die Aussagen unterstreichen den Anspruch des Unternehmens, eine führende Rolle bei der Dekarbonisierung des Güterverkehrs einzunehmen.

Auf der Gegenseite zählt Rheinmetall zu den schwächeren Titeln. Die Aktie rutschte zeitweise wieder unter die Marke von 1.000 Euro und setzt damit ihre Korrektur fort. Belastend wirken zunehmende Diskussionen über die langfristige Profitabilität neuer Geschäftsfelder. Während der Konzern von einer hohen Nachfrage nach Verteidigungsgütern profitiert, hinterfragen Investoren zunehmend, ob künftiges Wachstum in Bereichen wie Drohnen, Raketen und digitalen Systemen das hohe Margenniveau der klassischen Sparten erreichen kann. Vor dem Kapitalmarkttag im November bleibt die Unsicherheit entsprechend erhöht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bull UG4ZBZ 35,41 22067,602933 Punkte 7,26 Open End
Nvidia Corp. Bull UG73NY 6,18 151,48426 USD 3,12 Open End
Dow Jones Industrial Average Bear UR1PWC 11,86 53962,737865 Punkte 37,83 Open End
Infineon Technologies AG Bull UN7EHQ 10,02 47,611993 EUR 5,91 Open End
TKMS AG & Co. KGaA Bull UN1DZH 2,54 58,893618 EUR 3,36 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
TSMC Ltd. (ADR) Call UG9WMX 1,74 500,00 USD 7,39 13.01.2027
Broadcom Inc. Call UR2MDE 2,25 350,00 USD 9,18 14.10.2026
DAX Put UG9Z1U 2,85 23300,00 Punkte 15,77 18.12.2026
DAX Call UN2VS1 32,01 23200,00 Punkte 6,33 17.03.2027
Nvidia Corp. Put UG1X1T 0,34 180,00 USD 7,72 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UN83MG 1,95 810,094898 EUR 5 Open End
Vonovia SE Long UG5438 2,45 12,339457 EUR 3 Open End
Rheinmetall AG Long UG642G 2,32 506,356118 EUR 2 Open End
Allianz SE Long UN3TZ9 9,92 408,033128 EUR 15 Open End
Deutsche Bank AG Short UR0H0L 1,69 38,931901 EUR 9 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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