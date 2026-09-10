Linz (www.anleihencheck.de) - Morgen werden die US-Verbraucherpreise veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sollte die Kernrate stärker als erwartet steigen, wäre dies ein Hinweis auf erhöhten Preisdruck jenseits des Energiethemas. Die FED könnte dadurch unter Zugzwang geraten. Sollten die US-Leitzinsen erhöht werden, könnte der US-Dollar im Anschluss gegenüber dem Euro zulegen. US-Dollar-Käufer sollten die Risiken daher ernst nehmen und ihren Bedarf auf dem aktuellen EUR/USD-Niveau um 1,1630 absichern. (10.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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