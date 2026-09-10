Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angelina Chueh, EMEA Client Portfolio Manager Fixed Income bei Columbia Threadneedle Investments, kommentiert die anstehende Sitzung der Federal Reserve (Fed) am 15. und 16. September.Die Federal Reserve (Fed) dürfte die Zinsen unverändert lassen, solange sich die Inflation weiterhin in die richtige Richtung entwickle. Diese Aussicht nähmen die Märkte positiv auf. Die Währungshüter könnten es sich wieder leisten, geduldig zu sein. Das merkten auch die Investoren - davon zeuge der kräftige Kursanstieg bei Staatsanleihen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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