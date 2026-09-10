Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gegenseitigen Angriffe am Persischen Golf sorgen nicht für erratische Anstiege bei Öl- und Gaspreisen, jedoch unter Schwankungen zu neuen Hochs, so die Analysten der Helaba.Dies laste auf der Stimmung sowohl an den Renten- als auch den Aktienmärkten. Höhere Energiepreise würden Inflationssorgen zunehmen lassen und dies heize die Zinsspekulation an. Der für heute erwartete Zinsschritt der EZB sei vollständig eskomptiert und darüber hinaus werde mit deutlicher Mehrheit bis Ende des Jahres mit einem weiteren Schritt gerechnet. Bezüglich der Fed sei man noch zögerlicher, was auch an der zurückhaltenden Kommunikation von Fed-Chef Warsh liege. Dieser stehe unter politischem Druck vonseiten des Weißen Hauses. Mit einer Zinserhöhung würde die Fed Mut und Unabhängigkeit beweisen. Ob es dazu komme, hänge wohl auch von den morgen anstehenden US-Inflationszahlen ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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