Hamburg (ots) -NDR Info beteiligt sich vom 11. bis 17. Oktober bereits zum vierten Mal mit einem umfangreichen Programm an der "Hamburger Woche der Pressefreiheit". Als Gründungspartner der Aktionswoche richtet NDR Info auch in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung aus. Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist eine Initiative der Körber-Stiftung und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS, an der sich mehr als 50 Partner*innen beteiligen.NDR Intendant Hendrik Lünenborg:"Weltweit, aber auch bei uns, geraten freie Medien immer mehr unter Druck. Deshalb ist es uns als NDR besonders wichtig, die Hamburger Woche der Pressefreiheit als Gründungspartner aktiv mitzugestalten - und zu zeigen, wofür wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk stehen: für unabhängige, verlässliche und faktenbasierte Berichterstattung."Adrian Feuerbacher und Britta von der Heide (NDR Chefredaktion):"Das wichtigste Mittel gegen Desinformation ist ein starker, unabhängiger und freier Journalismus. Diese Pressefreiheit fällt aber nicht einfach vom Himmel. Die Freiheit muss bewahrt, sie muss oft auch erkämpft werden. Dafür steht NDR Info.""Echt jetzt? Demokratie unter Druck": Auftaktveranstaltung und Sendung mit Ingo Zamperoni - jetzt anmeldenAm Sonntag, 11. Oktober, eröffnet NDR Intendant Hendrik Lünenborg gemeinsam mit Eva Nemela, Vorständin der Körber-Stiftung, und Prof. Manuel Hartung, Vorstandsvorsitzender der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS, die Aktionswoche. Die Eröffnung ist ab 10.45 Uhr im Livestream auf www.NDR.de/pressefreiheit (http://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=p_LHncKB80S26lXJpfzcj9fuqjLLbqpQqYDvNp6jMrCdbP3NZlzVYP3oRLWM4Zfh&f=_u6a-5p7LRrdjCqAhml1-mWDTON7gbnjbp-JDM47WGrttuEWQrr9qlS9lC_n0JP3&i=&k=JAEq&m=fdYIEAiLFRBaIRG-wznO6Cau7tasl-qBtlMbqfp-o9M9EeAmmfCCBHgnlYXokJkj2gWxTvqljZXyBJUwurW1Ux8m1tNSErtqBFt2XEMEaYqvmxayYztGqBF4ex5rCmD-&n=8YhIMv-rzrXX97bCWzztgwGnSb2aeC-fRnJrZ3MCbM89NhNVeNJiyMwBed5q52fwx3xHmzZ6G_FxHqkopsBqOTwuS3iBXhUBFGlzyIuT0qY&r=OmyJMM_EM7gtAI7WmKAMPrjSGV-G7_x4vu7P1HWCP1VuTG4LxUlTCTd_3pbu1B8b&s=8161ee718e4f3a3bc67564be723b532dc0b0daedcda3cda603bb1a7998849f24&u=http%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fpressefreiheit) zu sehen.Im Anschluss diskutiert tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni in einer Live-Sendung aus dem Rolf-Liebermann-Studio beim NDR mit Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, Journalismus-Professorin Christina Elmer, Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens und Journalistin Victoria Reichelt die Frage "Wie schützen wir uns - und unsere Demokratie - vor Desinformation?". Desinformationskampagnen, Deepfakes und KI-generierte Inhalte stellen Demokratien weltweit vor neue Herausforderungen. Was ist Fakt, was ist Fake? Das ist auf den ersten Blick nicht mehr auseinanderzuhalten. So gerät das Fundament demokratischer Meinungsbildung ins Wanken: das Vertrauen in verlässliche Information. Viele fordern strengere Regeln für digitale Plattformen und KI. Andere warnen: Zu viel Regulierung gefährdet die Presse- und Meinungsfreiheit. Wo liegt die Grenze?Die Auftaktveranstaltung wird am 11. Oktober live ab 11.00 Uhr im NDR Fernsehen und im Radio auf NDR Info übertragen. Im Anschluss ist die Veranstaltung auch in der ARD Mediathek verfügbar.NDR Info Live Podcast "Streitkräfte und Strategien" in HamburgStefan Niemann und Astrid Corall, Hosts des NDR Info Podcast "Streitkräfte und Strategien", sprechen anlässlich der Hamburger Woche der Pressefreiheit am Donnerstag, 15. Oktober, ab 19.00 Uhr in ihrer aktuellen Folge live in der Zentralbibliothek über die Lage der Presse in Russland, gezielte Desinformation und die Frage, vor welchen Herausforderungen Journalistinnen und Journalisten bei der aktuellen Berichterstattung stehen.Einen Überblick über alle Angebote des NDR und Infos zur Anmeldung hier: www.NDR.de/pressefreiheit (http://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=p_LHncKB80S26lXJpfzcj9fuqjLLbqpQqYDvNp6jMrCdbP3NZlzVYP3oRLWM4Zfh&f=_u6a-5p7LRrdjCqAhml1-mWDTON7gbnjbp-JDM47WGrttuEWQrr9qlS9lC_n0JP3&i=&k=JAEq&m=fdYIEAiLFRBaIRG-wznO6Cau7tasl-qBtlMbqfp-o9M9EeAmmfCCBHgnlYXokJkj2gWxTvqljZXyBJUwurW1Ux8m1tNSErtqBFt2XEMEaYqvmxayYztGqBF4ex5rCmD-&n=8YhIMv-rzrXX97bCWzztgwGnSb2aeC-fRnJrZ3MCbM89NhNVeNJiyMwBed5q52fwx3xHmzZ6G_FxHqkopsBqOTwuS3iBXhUBFGlzyIuT0qY&r=OmyJMM_EM7gtAI7WmKAMPrjSGV-G7_x4vu7P1HWCP1VuTG4LxUlTCTd_3pbu1B8b&s=8161ee718e4f3a3bc67564be723b532dc0b0daedcda3cda603bb1a7998849f24&u=http%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fpressefreiheit)Workshops für Schulklassen mit RedaktionseinblickenAm Dienstag, 13. Oktober, lädt das NDR-Medienkompetenz-Team Schulklassen der Stufen 10 bis 13 zum Aktionstag Pressefreiheit auf das NDR Gelände in Hamburg-Lokstedt ein. Los geht es für alle angemeldeten Schüler*innen mit Einblicken aus der Social-Media-Redaktion der tagesschau: Redakteurin und Presenterin Begüm Düzgün steht den Jugendlichen Rede und Antwort, wie etwa eine Nachricht für TikTok entsteht und was Pressefreiheit für die Arbeit im tagesschau-Team eigentlich konkret bedeutet.Im Anschluss beleuchten NDR Journalist*innen in drei unterschiedlichen Workshops das Thema Pressefreiheit und den Alltag der journalistischen Arbeit von verschiedenen Seiten: Warum ist Pressefreiheit wichtig - und was passiert, wenn sie eingeschränkt wird? Wie funktioniert eigentlich ein tagesschau-Format auf dem Streaming-Dienst Twitch? Und warum geht Pressefreiheit nicht nur Journalist*innen, sondern uns alle an? In den Workshops mit Anna Rüter (NDR 90,3), Hanin Kleemann (tagesschau) sowie Kathrin Drehkopf und Raja Khadour (ZAPP) erhalten die Jugendlichen Antworten.Lehrkräfte können ihre Klassen oder Gruppen ab sofort über www.ndr.de/einfachmedien (http://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=liN6ZjKftXPKcj577tn4WAmqesrx9Tuib2Yr0UYhJ-5CjKMWTPQRz1-NrvFbhJjt&f=058bY3KfBiQSx8is332yZ89lnXM46ies9nH824vXFPbvE567ne-6wSyJgNqMBv83&i=&k=U70I&m=0vqf6JdLL3E05FoCBvT3ROL8EDEXjwJh4klPzGcIBYFSfyu3cDwtl3wypSP4xyr094kJQMqbwx4600IgFY2OEivu3biyyGShc3f-NI66rsuduaxVw9b4Egls-SKDbLkw&n=5TqWbBVGU10ubWS-pmXgjYblepS-8KtCr8VsqIGku7stSyZ0jkpLELPC6VJH10Y3b0gD9fFYsO0rsZ64R9us-aUIBJEZEFqyWXtjjJkAnKQ&r=31SYAATNOB7Wm2uE8CYC-RoQwmmIzUiA4U74rtVa0inibG5F4MyseVJfcc4_ifa9&s=0a83400ac1e8fa1cbbedcbc19f97c19ab8526945fe8d8a3709c28a6a52dc6766&u=http%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Feinfachmedien) anmelden.Neben Angeboten wie der Auftaktveranstaltung, dem Live-Podcast und NDR-Workshops zu Medienkompetenz beteiligen sich in diesem Jahr auch NDR Schleswig-Holstein und NDR Niedersachsen an der Aktionswoche. Zudem bietet auch NDR Mecklenburg-Vorpommern einen Medienkompetenz-Workshop für Schulklassen an. Dort werden die Schülerinnen und Schüler am Beispiel der Landtagswahlen die Berichterstattung zu strittigen Themen untersuchen - und mit Blick auf die Pressefreiheit.In Lüneburg: Was macht Desinformation mit der Demokratie vor Ort?NDR Niedersachsen und NDR Info laden am Montag, 12. Oktober, ab 20.00 Uhr gemeinsam mit der Leuphana Universität Lüneburg zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen von "NDR direkt" ein. Juliane Leopold (Chefredakteurin Digitales / tagesschau.de), Manuel Becker (Chefredakteur der Landeszeitung), "Newsfluencer" Fabian Grischkat, Thomas Otto (Bürgermeister der Gemeinde Saterland), Thorsten Massinger (Präsident des LKA Niedersachsen) und Prof. Marcus Pietsch (Leuphana Universität) sowie u. a. Vertreter*innen der Initiative "Starke Stelle" und des Netzwerkes "Junge Bürgermeister*innen" diskutieren im Forum der Leuphana Universität, wie Deepfakes, Hasskampagnen und Desinformation den demokratischen Alltag in Städten und Gemeinden verändern. Moderiert wird die Diskussionsrunde von Susanne Stichler (NDR Info).In Kiel: Fakt oder Fake? - Regionaljournalismus im KI-ZeitalterNDR Schleswig-Holstein und NDR Info laden am Dienstag, 13. Oktober, ab 17.00 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek in Kiel ein. KI, Deepfakes und Desinformation verändern die Medienwelt auch in Schleswig-Holstein rasant. Wie erkennen Nutzer*innen, wem sie noch vertrauen können? Bei der Hamburger Woche der Pressefreiheit in Kiel diskutieren Sabine Doppler (Chefredakteurin Landesfunkhaus Schleswig-Holstein), Tanja Köhler (Chefredakteurin der Kieler Nachrichten), Sven Lohmann (NDR Verifikation), Anna Albrecht (tagesschau / TikTok) und Christoph M. Abels (Universität Potsdam) über Medienkompetenz, Faktenchecks und die Rolle des Regionaljournalismus. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Christopher Scheffelmeier (NDR Schleswig-Holstein).Über die Hamburger Woche der PressefreiheitPressefreiheit ist die Grundlage für freie Meinungs- und Willensbildung und damit unverzichtbar für unsere Demokratie. Doch ist sie zunehmend bedroht: in vielen Ländern, weltweit, aber auch in Deutschland. Um darauf aufmerksam zu machen und für die Bedeutung von Pressefreiheit für unsere Demokratie zu sensibilisieren, haben die Körber-Stiftung und die ZEIT STIFTUNG BUCERIUS die Aktionswoche 2023 initiiert und setzen sie gemeinsam mit NDR Info und über 50 weiteren Partner*innen um. Vom 11. bis 17. Oktober 2026 bietet die Hamburger Woche der Pressefreiheit ein vielfältiges Programm mit internationalen Gästen, zahlreichen Diskussionen und Workshops.Mehr Informationen hier: https://pressefreiheit.hamburg/ (https://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=oAsyvdY5-__hrifJ-q0DSn8c-RPecddp4MwF-R3iEP717BVl16mz9seUg97R5gZj&f=e3Gp5cY4bMwT2HuIgszwbIXIEwin0q3JshyPMSwmmweUuCR3k0eqPW8PcZJ8kuc_&i=&k=ySZh&m=ZR8vJXQjhzV_xoVLsPFGY3yl2RFcbxAcmTigE7ypsgt9X5cGXNKTK7zL9eC-BwLX-onnMAwfXdKIwopSNBTx1XGwYTTqZJn_hg9lPIthQOMXMc6T9mFnMZGwqX6t3is6&n=6qryMgcDmvsZszQeot9T5-_0kTAUMRWPcPOlkdsj6X7I9bVvUr6HVFvEeuqKTEavXJ8-28IcSWFnRnIudu-GBj-Q-obyokwhmmZdVLsVxT4&r=H3GBNM3k6blLJ56c-P8YLL-K18OzebI5FRMRH_LqHMcG5hcbbKADzbacA4XcbPJi&s=4d90912e1c39f63e1ebaa566699fb6e9a6fa6a89dcdcaef2c6f9bc727a6d987c&u=https%3A%2F%2Fpressefreiheit.hamburg%2F)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6349378