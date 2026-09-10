Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 10.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.603 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst nach, konnte sich gegen Mittag stabilisieren und am Nachmittag wieder aufwärtslaufen. Im Zuge dessen konnte der Nasdaq die Tagesverluste fast wieder ausgleichen. Am späten Nachmittag setzte sich erneute Schwäche durch, der Nasdaq gab wieder unter die 29.350 Punkte nach, konnte sich bis zum Handelsschluss aber wieder über die 29.400 Punkte schieben und über dieser Marke den Tagesschluss formatieren.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Entscheidende Marke im 1h-Chart: Die SMA200 bei 29.401 Punkten ist die zentrale Unterstützung. Hält sich der Index per Stundenschluss darüber, bleibt eine Erholung in Richtung 29.508 Punkte (SMA50) möglich; ein nachhaltiger Bruch würde jedoch Verkaufsdruck bis 29.210 Punkte auslösen.

Die ist die zentrale Unterstützung. Hält sich der Index per Stundenschluss darüber, bleibt eine Erholung in Richtung 29.508 Punkte (SMA50) möglich; ein nachhaltiger Bruch würde jedoch Verkaufsdruck bis 29.210 Punkte auslösen. Chartbild aktuell neutral bis bärisch: Im 1h-Chart verläuft der Trend neutral/bärisch, während der übergeordnete 4h-Chart neutral auf der SMA50 (29.394 Punkte) aufsitzt. Ein klares bullisches Signal entsteht erst bei einem verlässlichen Ausbruch über die SMA20 (29.532 Punkte im 4h-Chart).

Im 1h-Chart verläuft der Trend neutral/bärisch, während der übergeordnete 4h-Chart neutral auf der SMA50 (29.394 Punkte) aufsitzt. Ein klares bullisches Signal entsteht erst bei einem verlässlichen Ausbruch über die SMA20 (29.532 Punkte im 4h-Chart). Szenarien für den Handelstag: Das Setup zeigt mit 55 - Wahrscheinlichkeit eine leicht bullische Tendenz (Seitwärts/Aufwärts). Das Pivot-Level liegt bei 29.468 Punkten - darüber führen Long-Ziele bis über 29.680 Punkte, darunter drohen Abgaben über das gestrige Tief hinweg in Richtung 29.148 Punkte.

Für den Nasdaq 100 aktuell zeigt sich am heutigen Donnerstag, dem 10.09.2026, eine verhaltene Ausgangslage. Der Index notiert am Morgen bei 29.468 Punkten und liegt damit 135 Punkte unter dem Niveau des Vortags. In dieser Nasdaq 100 Prognose beleuchten wir die entscheidenden Chartmarken und Szenarien für den heutigen Handelstag.

Rückblick: So entwickelte sich der Nasdaq 100 am 09.09.

Der Index startete gestern Morgen bei 29.603 Punkten. Nach anfänglichen Verlusten am Vormittag konnte sich der Nasdaq 100 gegen Mittag stabilisieren und am Nachmittag die Tagesverluste fast wieder ausgleichen. Schwäche am späten Nachmittag drückte den Index erneut unter die Marke von 29.350 Punkten, bevor er über 29.400 Punkten aus dem Handel ging.

Kurstabelle (08.09. vs. 09.09.)

Marke 08.09. 09.09. (Erwartet*) 09.09. (Ist*) Tageshoch (TH) 29.666 29.664 29.617 Tagestief (TT) 29.405 29.417 29.317 Tagesschluss 29.544 - 29.440 Range (Punkte) 261 - 300

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr....

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