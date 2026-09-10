Berlin (ots) -
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach der parlamentarischen Sommerpause stehen wichtige Weichenstellungen für die Zukunft des Gesundheitswesens an. Nach dem jüngst beschlossenen GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz mit seinen tiefgreifenden Einschnitten für die Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie für Patientinnen und Patienten müssen nun dringend notwendige Strukturreformen in den Mittelpunkt rücken. Wie können Notfall- und Regelversorgung so ausgestaltet werden, dass Patientinnen und Patienten schnell und gezielt die für sie passende Versorgung erhalten? Wie kann die Krankenhausreform praxistauglich weiterentwickelt und die Bürokratie im Gesundheitswesen spürbar reduziert werden? Und wie gelingt ein echter Neustart in der Präventionspolitik, um Volkskrankheiten wirksamer vorzubeugen und die Gesundheitschancen der Menschen nachhaltig zu verbessern?
Diese und weitere aktuelle gesundheitspolitische Fragen möchte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt gerne mit Ihnen diskutieren.
Wir laden Sie herzlich ein zur (hybriden) Pressekonferenz
am: Mittwoch, 16. September 2026
um: 10.00 Uhr
Ort: Bundesärztekammer, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin
oder über Microsoft Teams (Online-Teilnahme)
Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams). Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:
Am Computer oder über mobile App:
Hier klicken, um an der Pressekonferenz teilzunehmen
Besprechungs-ID: 368 720 391 013 367
Passcode: 3ZK6yY6E
Teams herunterladen (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app) | Im Web beitreten (https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting)
Alternativ können Sie die Pressekonferenz auch im Livestream auf der Website der Bundesärztekammer verfolgen.
Ihre Fragen können Sie im Chat oder per E-Mail an online-pk@baek.de richten.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.
Pressekontakt:
Bundesärztekammer
Dezernat Politik und Kommunikation
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
Tel.: (030) 4004 56 700
Fax: (030) 4004 56 707
E-Mail: presse@baek.de
Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6349394
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach der parlamentarischen Sommerpause stehen wichtige Weichenstellungen für die Zukunft des Gesundheitswesens an. Nach dem jüngst beschlossenen GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz mit seinen tiefgreifenden Einschnitten für die Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie für Patientinnen und Patienten müssen nun dringend notwendige Strukturreformen in den Mittelpunkt rücken. Wie können Notfall- und Regelversorgung so ausgestaltet werden, dass Patientinnen und Patienten schnell und gezielt die für sie passende Versorgung erhalten? Wie kann die Krankenhausreform praxistauglich weiterentwickelt und die Bürokratie im Gesundheitswesen spürbar reduziert werden? Und wie gelingt ein echter Neustart in der Präventionspolitik, um Volkskrankheiten wirksamer vorzubeugen und die Gesundheitschancen der Menschen nachhaltig zu verbessern?
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