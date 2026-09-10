Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,nach der parlamentarischen Sommerpause stehen wichtige Weichenstellungen für die Zukunft des Gesundheitswesens an. Nach dem jüngst beschlossenen GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz mit seinen tiefgreifenden Einschnitten für die Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie für Patientinnen und Patienten müssen nun dringend notwendige Strukturreformen in den Mittelpunkt rücken. Wie können Notfall- und Regelversorgung so ausgestaltet werden, dass Patientinnen und Patienten schnell und gezielt die für sie passende Versorgung erhalten? Wie kann die Krankenhausreform praxistauglich weiterentwickelt und die Bürokratie im Gesundheitswesen spürbar reduziert werden? Und wie gelingt ein echter Neustart in der Präventionspolitik, um Volkskrankheiten wirksamer vorzubeugen und die Gesundheitschancen der Menschen nachhaltig zu verbessern?Diese und weitere aktuelle gesundheitspolitische Fragen möchte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt gerne mit Ihnen diskutieren.Wir laden Sie herzlich ein zur (hybriden) Pressekonferenzam: Mittwoch, 16. September 2026um: 10.00 UhrOrt: Bundesärztekammer, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlinoder über Microsoft Teams (Online-Teilnahme)Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams). Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:Am Computer oder über mobile App:Hier klicken, um an der Pressekonferenz teilzunehmenBesprechungs-ID: 368 720 391 013 367Passcode: 3ZK6yY6ETeams herunterladen (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app) | Im Web beitreten (https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting)Alternativ können Sie die Pressekonferenz auch im Livestream auf der Website der Bundesärztekammer verfolgen.Ihre Fragen können Sie im Chat oder per E-Mail an online-pk@baek.de richten.Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6349394