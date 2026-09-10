Bonn (ots) -Das "WDR 2 Weihnachtswunder" geht in die nächste Runde: Zum fünften Mal ruft das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" gemeinsam mit WDR 2 in der Vorweihnachtszeit zu Spenden gegen den Hunger in der Welt auf. Im Mittelpunkt der Aktion stehen 2026 erneut Menschen, die weltweit unter Hunger und den Folgen von Krisen, Konflikten und Klimaveränderungen leiden. Die Spenden ermöglichen den Bündnisorganisationen, gemeinsam mit lokalen Partnern, dringend benötigte humanitäre Hilfe zu leisten - von der akuten Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser bis hin zu Maßnahmen, die Menschen langfristig dabei unterstützen, ihre Ernährung und ihre Lebensgrundlagen zu sichern. Laut dem UN-Welternährungsbericht SOFI 2026 lag die Zahl der an Hunger leidenden Kinder, Frauen und Männer 2025 bei etwa 645 Millionen - das entspricht 7,8 Prozent der Weltbevölkerung. Damit war fast jeder dreizehnte Mensch von Hunger betroffen."Hunger ist kein unabwendbares Schicksal. Aber Menschen, die von Krieg, Vertreibung, Armut oder den Folgen der Klimakrise betroffen sind, brauchen unsere Unterstützung - und zwar jetzt", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Das 'WDR 2 Weihnachtswunder' zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Solidarität entstehen kann, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken. Jede Spende trägt dazu bei, dass aus Mitgefühl konkrete Hilfe wird."Knapp 55 Millionen Euro für Hilfe gegen den HungerIn Zeiten von Mittelkürzungen werden Initiativen wie das "WDR 2 Weihnachtswunder" noch relevanter. So wurde der Topf für humanitäre Hilfe im Bundeshaushalt zuletzt um etwa 50 Prozent auf nur noch eine Milliarde Euro pro Jahr gekürzt. Wie wirkungsvoll gemeinsames Engagement sein kann, zeigt das Ergebnis der vergangenen Jahre: Seit Beginn der Kooperation mit dem WDR im Jahr 2022 wurden knapp 55 Millionen Euro für den Kampf gegen den Hunger gesammelt und für Projekte in aller Welt bereitgestellt. Allein beim "WDR 2 Weihnachtswunder" 2025 kamen am Ende 18,6 Millionen Euro zusammen. Dank dieser großen Spendensummen konnte die Hilfe für die internationalen Projekte im Kampf gegen den Hunger ausgeweitet werden. So werden in diesem Jahr knapp 50 Projekte der Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" von den Spenden profitieren. Bei der Umsetzung stehen die Bedürfnisse der Menschen in den Krisengebieten im Vordergrund. Über die lokale Vernetzung und eigene Strukturen vor Ort werden die Bedarfe geprüft, Kontakte zu Bedürftigen hergestellt und die Projekte geplant und umgesetzt.Ein Teil der Spendensumme unterstützt auch in diesem Jahr die Arbeit der Tafeln NRW."Hinter diesen Summen stehen Menschen, die sich entschieden haben, nicht wegzusehen. Mit ihren Spenden ermöglichen sie Lebensmittel, sauberes Wasser, Gesundheitsversorgung und nachhaltige Unterstützung für Familien, die unter schwierigsten Bedingungen leben. Diese Hilfe ist angesichts der weltweiten Ernährungskrise wichtiger denn je", betont Maria Rüther.Humanitäre Hilfe, die vor Ort ankommtIn diesem Jahr lautet das Motto erneut: "Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt." Ein Schwerpunkt wird - wie in den vergangenen Jahren auch - auf dem afrikanischen Kontinent liegen. Hier ist jeder fünfte Mensch von Hunger betroffen. In Ländern wie Sudan, Südsudan oder DR Kongo haben gewaltsame Konflikte die humanitäre Situation oft noch dramatisch verschärft. Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" setzen die Spenden gemeinsam mit erfahrenen Partnern in den am stärksten von Hunger betroffenen Regionen des Kontinents um. Auch im Nahen Osten oder Asien sind Organisationen aus dem Bündnis beispielsweise in Gaza, dem Libanon oder Jemen aktiv. Sie unterstützen u.a. besonders schutzbedürftige Menschen wie Kinder, Frauen, Ältere und Menschen mit Behinderung. Die Hilfe reicht von Lebensmittelverteilungen und Notfallnahrung über die Verbesserung von Wasser- und Sanitärversorgung bis hin zur Unterstützung von Landwirtschaft und Einkommensmöglichkeiten. So geht es nicht nur darum, akuten Hunger zu lindern, sondern Menschen auch widerstandsfähiger gegenüber künftigen Krisen zu machen.Starkes Zeichen der Solidarität von Mönchengladbach in die WeltAuch 2026 setzt das "WDR 2 Weihnachtswunder" auf das bewährte Konzept "Musik wünschen und spenden": Hörer:innen können sich gegen eine Spende ihren persönlichen Musikwunsch erfüllen lassen und damit gleichzeitig Menschen in Not unterstützen. Wie in den vergangenen Jahren begleiten Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug das "WDR 2 Weihnachtswunder" als Moderator:innen. Vom 12.-16. Dezember wird das Quartett rund um die Uhr live vom Europaplatz in Mönchengladbach senden und den Weihnachtsmarkt am Niederrhein zum Mittelpunkt einer landesweiten Spendenaktion machen."Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit dem WDR und den Hörer:innen erneut ein starkes Zeichen gegen den Hunger zu setzen. Das Weihnachtswunder verbindet etwas sehr Persönliches - den eigenen Lieblingssong - mit etwas sehr Großem: der Chance, das Leben von Menschen in Not nachhaltig zu verbessern", so Maria Rüther.An die Redaktionen: Gerne vermitteln wir Ihnen Interviewpartner:innen zu der Spendenaktion "WDR 2 Weihnachtswunder" und den Hilfsprojekten der Bündnisorganisationen.Mehr Informationen zu den Projekten der Bündnisorganisationen finden Sie hier! (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/aktiv-helfen/wdr-2-weihnachtswunder/gemeinsam-gegen-den-hunger-weltweite-hilfsprojekte/)Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die 22 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6349409