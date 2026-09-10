Berlin (ots) -
Der Spitzenkandidat der AfD Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, ist am Donnerstag, 9. September, um 12:00 Uhr zu Gast im WELT TALK SPEZIAL mit WELT-Chefredakteur Helge Fuhst.
Wenige Wochen vor der Landtagswahl am 20. September führt die AfD laut aktuellen Umfragen in Mecklenburg-Vorpommern mit 35 Prozent vor der mit 32 Prozent zweitplatzierten SPD um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Wie will Holm vom Erdrutschsieg seiner Partei in Sachsen-Anhalt profitieren? Wie bewertet Holm die jüngst wieder aufkommenden Forderungen nach einem AfD-Verbotsverfahren?
Um diese und weitere Fragen rund um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern geht es im WELT TALK SPEZIAL mit Leif-Erik Holm am Donnerstag, 10. September, um 12:00 Uhr im Fernsehen bei WELT, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek und SmartTV-App.
Pressekontakt:
Kritsanarat Khunkham
Director Communications PREMIUM-GRUPPE
kritsanarat.khunkham@axelspringer.com
030 2591 77608
Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6349404
Der Spitzenkandidat der AfD Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, ist am Donnerstag, 9. September, um 12:00 Uhr zu Gast im WELT TALK SPEZIAL mit WELT-Chefredakteur Helge Fuhst.
Wenige Wochen vor der Landtagswahl am 20. September führt die AfD laut aktuellen Umfragen in Mecklenburg-Vorpommern mit 35 Prozent vor der mit 32 Prozent zweitplatzierten SPD um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Wie will Holm vom Erdrutschsieg seiner Partei in Sachsen-Anhalt profitieren? Wie bewertet Holm die jüngst wieder aufkommenden Forderungen nach einem AfD-Verbotsverfahren?
Um diese und weitere Fragen rund um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern geht es im WELT TALK SPEZIAL mit Leif-Erik Holm am Donnerstag, 10. September, um 12:00 Uhr im Fernsehen bei WELT, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek und SmartTV-App.
Pressekontakt:
Kritsanarat Khunkham
Director Communications PREMIUM-GRUPPE
kritsanarat.khunkham@axelspringer.com
030 2591 77608
Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6349404
© 2026 news aktuell