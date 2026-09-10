Highlights

Erster Produktionsauftrag von Pacific Urethanes für den Einsatz von PureGRAPH in Polyurethansystemen für die Bergbauindustrie gesichert

Neuer Kunde und neue kommerzielle Anwendung für PureGRAPH zur Verbesserung der Flammhemmung

Erste Anwendungen zielen auf den australischen Bergbau- und Rohstoffsektor

Adressiert eine bekannte Herausforderung bei der Leistungsfähigkeit von Polyurethan, indem eine verbesserte Flammhemmung angestrebt wird, während Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit erhalten bleiben

Schafft einen Weg für PureGRAPH in einen etablierten und wachsenden globalen Markt für Bergbaumaterialien

First Graphene Limited (ASX: FGR, FRA: M11 und OTCQB: FGPHF) ("First Graphene" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen ersten Produktionsauftrag vom australischen Polyurethanhersteller Pacific Urethanes Pty Ltd ("Pacific Urethanes") für PureGRAPH bekannt zu geben.

Der Auftrag stellt einen neuen kommerziellen Kunden und eine neue Anwendung für PureGRAPH dar. Das Material wird in Polyurethanformulierungen integriert, um die Flammhemmung für Anwendungen zu verbessern, die auf den australischen Bergbau- und Rohstoffsektor ausgerichtet sind.

Der Produktionsauftrag folgt auf erfolgreiche Entwicklungsarbeiten und stellt den Übergang der Anwendung in die kommerzielle Fertigung dar.

First Graphene Managing Director und CEO Michael Bell sagte:

"Die Sicherung unseres ersten Produktionsauftrags von Pacific Urethanes stellt einen wichtigen kommerziellen Meilenstein dar und bringt einen neuen Kunden sowie eine neue Anwendung für PureGRAPH.

PureGRAPH bietet die Möglichkeit, die Flammhemmung zu verbessern und gleichzeitig die Eigenschaften zu erhalten, die Polyurethan für die Bergbauindustrie so wertvoll machen.

Die kommerzielle Chance ist bedeutend. Der globale Markt für Urethanprodukte im Bergbau wird auf jährlich rund US$2,6 Milliarden geschätzt und soll sich bis 2032 US$3,8 Milliarden annähern.

Wichtig ist, dass wir ein etabliertes Material verbessern, das in der gesamten Bergbauindustrie umfassend eingesetzt wird, und dabei eine bekannte Leistungsanforderung adressieren.

Dies schafft einen Weg, die Technologie in einem breiten Spektrum von Polyurethananwendungen im Bergbau einzusetzen, und veranschaulicht unsere Strategie, PureGRAPH in kommerzielle Anwendungen mit dem Potenzial für eine kontinuierliche Nachfrage zu überführen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Pacific Urethanes und darauf, die kommerzielle Einführung von mit PureGRAPH verbessertem Polyurethan in der australischen Bergbauindustrie zu unterstützen."

Mit PureGRAPH verbessertes Polyurethan für den Bergbau

Pacific Urethanes ist ein australischer Hersteller und Entwickler von Hochleistungs-Polyurethansystemen, der die Bergbau-, Rohstoff-, Infrastruktur- und andere Industriemärkte bedient.

Polyurethan wird im Bergbau und in der Mineralverarbeitung aufgrund seiner Kombination aus Abriebfestigkeit, Zähigkeit, Flexibilität und Stoßfestigkeit umfassend eingesetzt.

Zu den Anwendungen gehören Siebmedien, Verschleißauskleidungen, Schlammsysteme, Förderanlagenkomponenten, Pumpen und Rohrleitungen, Rutschen- und Trichterauskleidungen, Dichtungen und Schutzbeschichtungen.

Während diese Eigenschaften Polyurethan in rauen Bergbauumgebungen besonders wertvoll machen, kann das Brandverhalten eine Einschränkung darstellen, insbesondere bei Untertageanwendungen, bei denen Feuer, Rauch und potenziell gefährliche Gase erhöhte Sicherheitsrisiken darstellen.

PureGRAPH wird in die Polyurethanformulierungen von Pacific Urethanes integriert, um diese wichtige Leistungseigenschaft zu verbessern.

Die stark planare Struktur von Graphen kann innerhalb der Polymermatrix eine Barrierewirkung erzeugen, die den Transport von Wärme und Zersetzungsprodukten begrenzt und bei Feuereinwirkung die Bildung einer stärker schützenden Kohleschicht unterstützt.

Veröffentlichte Forschungsarbeiten zu mit Graphen verbesserten Polyurethansystemen haben Verbesserungen bei Messgrößen wie Wärmefreisetzung, thermischer Zersetzung und Rauchentwicklung gezeigt.

Dies bietet die Möglichkeit, die flammhemmende Leistung von Polyurethan zu verbessern und gleichzeitig die Verschleiß- und mechanischen Eigenschaften zu erhalten, die zu seiner weit verbreiteten Nutzung in der gesamten Bergbauindustrie geführt haben.

Bedeutender globaler Bergbaumarkt

Der globale Markt für Urethanprodukte im Bergbau wird auf jährlich rund US$2,6 Milliarden geschätzt und soll bis 2032 rund US$3,8 Milliarden erreichen.¹

Der Markt umfasst Polyurethan- und Urethanprodukte, die in der Mineralsiebung, Schlammförderung, bei Pumpen und Rohrleitungen, Übergabestellen, Auskleidungen und anderen verschleißintensiven Bergbauanwendungen eingesetzt werden.

Der anfängliche Fokus von Pacific Urethanes liegt auf dem australischen Bergbausektor. Der Bedarf an Materialien, die Verschleißfestigkeit, Haltbarkeit und eine verbesserte Flammhemmung kombinieren, besteht jedoch weltweit.

Für First Graphene ist dieser erste Produktionsauftrag zwar finanziell nicht wesentlich, er schafft jedoch einen kommerziellen Zugang zu einem etablierten Materialmarkt, indem ein Produkt verbessert wird, das bereits umfassend im Bergbau eingesetzt wird, anstatt von Kunden die Einführung eines völlig neuen Materialsystems zu verlangen.

Er erweitert PureGRAPH zudem um eine neue kommerzielle Leistungsanwendung - die Verbesserung der Flammhemmung - mit potenzieller Relevanz für andere Polyurethananwendungen, bei denen ein verbessertes Brandverhalten erforderlich ist.

-Ende-

Diese Mitteilung wurde vom Chairman genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Michael Bell

Managing Director und CEO

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

+61 1300 660 448

Medien

Emily Evans

Media and Content Manager

SPOKE.

emily@hellospoke.com.au

+61 401 337 959

Über First Graphene Ltd (ASX: FGR)

First Graphene Limited konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Materialien, um die Industrie bei Verbesserungen zu unterstützen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von graphitischen Materialien und Produktformulierungen mit einem besonderen kommerziellen Fokus auf große, wachstumsstarke globale Märkte, darunter Zement und Beton, Verbundwerkstoffe und Kunststoffe, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE) sowie Energiespeicheranwendungen.

Eines der wichtigsten Ergebnisse, die diese fortschrittlichen Materialien ermöglichen, ist die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen - entweder direkt durch eine Verringerung des Ausstoßes dieser schädlichen Treibhausgase oder einen geringeren Energiebedarf bei der Herstellung oder indirekt durch verbesserte Leistungseigenschaften und eine Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten.

First Graphene verfügt über eine robuste Produktionsplattform, die auf einer gesicherten und reichlichen Versorgung mit hochreinen Rohstoffen sowie leicht skalierbaren Technologien basiert, um die wachsende Marktnachfrage zu bedienen. Neben seiner Position als weltweit führender Anbieter seiner eigenen Hochleistungs-Graphenproduktreihe PureGRAPH arbeitet das Unternehmen mit mehreren Industriepartnern weltweit als Anbieter graphitischer Materialien und als Partner bei der Erforschung, Entwicklung, Erprobung und Unterstützung der kommerziellen Vermarktung einer breiten Palette branchenspezifischer chemischer Lösungen zusammen.

First Graphene Ltd ist in Australien börsennotiert (ASX:FGR) und verfügt über seinen wichtigsten Produktionsstandort in Henderson nahe Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd eingetragen und verfügt dort über starke F&E-Kompetenzen.

Referenzen

¹ 360iResearch, Urethane Mining Products Market - Global Forecast 2026-2032

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03133827-6A1343102&v=undefined



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