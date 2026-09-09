Le 9 septembre/September 2026The common shares of Brutus Mining Inc. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.Brutus Mining Inc. is a mineral exploration company focused on the acquisition, exploration, and advancement of high potential copper-gold assets in Tier-1 mining jurisdictions. The Company is committed to unlocking value through systematic exploration of district-scale projects positioned to benefit from the growing global demand for critical minerals.__________________________Les actions ordinaires de Brutus Mining Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.Brutus Mining Inc. est une société d'exploration minière spécialisée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de cuivre et d'or à fort potentiel dans des juridictions minières de premier ordre. L'entreprise s'engage à libérer de la valeur grâce à l'exploration systématique de projets à l'échelle des districts, positionnés pour profiter de la demande mondiale croissante de minéraux essentiels.Issuer/Émetteur: Brutus Mining Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): BRUNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 21 283 500Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 783 500CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 116915 10 9ISIN: CA 116915 10 9 1Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 10 SEPT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mai/MayTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for BRU. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.