Meta hat mit dem persönlichen KI-Agenten Muse an den Märkten einen Volltreffer gelandet. Die Aktie sprang am Mittwoch um mehr als sechs Prozent an. Auslöser waren nicht nur die reine Produktvorstellung, sondern Aussagen von KI-Chef Alexandr Wang, wonach das frühe Nutzerinteresse die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Muse erreichte kurz nach dem Start bereits Platz vier unter den meistgeladenen kostenlosen iPhone-Apps in den USA. Wir sind weiterhin via Call WA0Z64 investiert. Der Call liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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