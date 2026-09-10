München (ots) -Die Begegnungen der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals 2026/27 stehen fest. Die ARD überträgt am Mittwoch, 28. Oktober 2026, live ab 20:15 Uhr (Anstoß 20:45 Uhr) die Partie FC Bayern München - 1. FC Magdeburg im Ersten und in der ARD Mediathek.Die Rollen in diesem Duell zwischen dem deutschen Rekordpokalsieger und dem Zweitligisten scheinen klar verteilt. Allerdings haben die Magdeburger bereits in der Saison 2000/2001 gezeigt, dass die vermeintliche Rollenverteilung im Pokal nicht unbedingt viel bedeuten muss. Damals setzten sie sich im Elfmeterschießen gegen die Bayern durch.Alex Schlüter moderiert die Übertragung live aus München. An seiner Seite Experte Bastian Schweinsteiger.Im Anschluss berichtet die ARD von den weiteren DFB-Pokal-Begegnungen des Tages in der Zusammenfassung, darunter die Spiele Dynamo Dresden - FC Schalke 04, SC Paderborn - VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg.Um 23:45 Uhr strahlt die ARD die ersten beiden Folgen von "Being Sebastian Vettel" aus. Die komplette Reihe gibt es in einer Vorab-Premiere ab 22. Oktober in der ARD-Mediathek. Die Dokumentation zeichnet das außergewöhnliche Leben eines der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer nach. In vier Episoden beleuchtet sie nicht nur Vettels Weg vom motorsportbegeisterten Jungen zum vierfachen Weltmeister, sondern auch die persönlichen Konflikte und Wendepunkte seiner Karriere. Im Mittelpunkt stehen sein unermüdlicher Ehrgeiz, die sportlichen Erfolge sowie seine zunehmende Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und ökologischen Themen. Mit exklusiven Interviews, seltenem Archivmaterial und sehr persönlichen Einblicken des Protagonisten zeigt "Being Sebastian Vettel" einen Menschen, der sich immer wieder neu hinterfragt.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6349444