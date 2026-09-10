, sondern fragt: " Weiter betonte Immer: "Die AAA transportiert für uns medizinische Teams, Blutproben und Organe. Doch eigentlich transportiert sie etwas noch viel Wertvolleres: Hoffnung. Sie trägt dazu bei, dass das letzte Geschenk eines Menschen rechtzeitig bei einem anderen Menschen ankommt."



Swisstransplant überreichte der AAA den Award Ende August am Swisstransplant Symposium in Bern. Fachpersonen aus Medizin und Politik diskutierten dort medizinische Fortschritte auf dem Gebiet der Organ- und Gewebespende und Transplantation, die Erfahrungen von Angehörigen sowie die geplante Einführung der erweiterten Widerspruchsregelung.



Weniger Menschen auf der Warteliste



Am 30.06.2026 warteten in der Schweiz 1'201 Personen auf eines oder mehrere Organe von verstorbenen spendenden Personen. Im Vergleich zum 30.06.2025 sind das 61 Personen weniger (minus 4.8 Prozent). Trotz dieses leichten Rückgangs werden weiterhin deutlich mehr Spendeorgane benötigt, als zur Verfügung stehen. 2025 starben 67 Menschen auf der nationalen Warteliste auf ein Spendeorgan, weil nicht rechtzeitig ein passendes Spendeorgan verfügbar war.



Der Nationale Tag der Organ- und Gewebespende erinnert deshalb daran, wie wichtig der persönliche Entscheid ist. Wer sein Ja oder Nein festhält und den Angehörigen mitteilt, schafft Klarheit und entlastet seine Familie in einer schwierigen Situation.



Der persönliche Entscheid schafft Klarheit



Mit der Einführung der erweiterten Widerspruchsregelung gilt künftig: Wer nach seinem Tod keine Organe und Gewebe spenden möchte, soll dies festhalten. Liegt kein dokumentierter Entscheid vor, wird grundsätzlich von einer Zustimmung ausgegangen. Angehörige können einer Entnahme widersprechen, wenn diese nach ihrem Wissen oder ihrer Vermutung nicht dem Willen der verstorbenen Person entspricht. Sind keine Angehörigen vorhanden oder erreichbar, findet keine Entnahme statt.



Die erweiterte Widerspruchsregelung tritt gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) voraussichtlich 2027 in Kraft. Die Organspende bleibt freiwillig. Swisstransplant empfiehlt, den persönlichen Entscheid festzuhalten und den Angehörigen mitzuteilen. Entscheid festhalten (https://www.swisstransplant.org/de/organ-gewebespende/organspender-werden-1)



Pressekontakt:



Swisstransplant: PD Dr. Franz Immer, Direktor Swisstransplant, Facharzt für Herzchirurgie FMH, T +41 58 123 80 00, media@swisstransplant.org

AAA Alpine Air Ambulance AG: Kommunikation, T +41 43 536 62 77,

communication@air-ambulance.ch



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Bern (ots) -Rund um den Nationalen Tag der Organ- und Gewebespende vom 12. September 2026 machen zahlreiche Spitäler in der ganzen Schweiz auf die Bedeutung des persönlichen Entscheids zur Organspende aufmerksam. Ist eine Organspende möglich, beginnt ein komplexer logistischer Prozess, bei dem jede Minute zählt. Für ihren langjährigen Einsatz in der zeitkritischen Transportlogistik hat Swisstransplant ihre Logistikpartnerin AAA Alpine Air Ambulance AG mit dem "Award for Outstanding Partnership 2026" ausgezeichnet.Zwischen einer Organspende und einer erfolgreichen Transplantation liegt eine logistische Aufgabe, die von aussen kaum sichtbar ist. Innerhalb kürzester Zeit müssen medizinische Teams mobilisiert, Fahrzeuge und Flugmittel bereitgestellt sowie Spitäler und Flughäfen koordiniert werden - bei jedem Wetter, zu jeder Tageszeit, in der Schweiz und über die Landesgrenze hinaus.Zeitkritische Transporte am Boden und in der LuftSeit 2012 ist die AAA Alpine Air Ambulance AG für den Organtransport unterwegs. Seit 2015 verbindet sie eine exklusive Logistikpartnerschaft mit Swisstransplant. Seither hat die AAA Tausende Transporte von Spendeorganen, medizinischen Fachpersonen und Blutproben koordiniert und durchgeführt. Je nach Strecke und Dringlichkeit kommen Ambulanzfahrzeuge, Taxis, Helikopter oder Flugzeuge zum Einsatz.PD Dr. med. Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, würdigte bei der Awardübergabe in Bern insbesondere die lösungsorientierte und verlässliche Zusammenarbeit: "Bei Organtransporten braucht es einen Partner, auf den man sich bedingungslos verlassen kann. Einen Partner, der nicht zuerst fragt: