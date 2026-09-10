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Mehr als 4,5 Mrd. USD US-Staatsgeld für alte Bohrlöcher, diese Aktie räumt auf
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PR Newswire
10.09.2026 11:30 Uhr
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Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 10

Aberforth Geared Value & Income Trust plc ("AGVIT")

The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 9 September 2026 were:-

Ordinary Share (excluding current year revenue) = 96.98p

Ordinary Share (including current year revenue) = 98.56p

Zero Dividend Preference Share (accrued entitlement per the Articles) = 116.00p

Contact:

Aberforth Partners LLP, Secretaries

Telephone: 0131 220 0733

10 September 2026

© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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