Stuttgart (ots) -Mit dem Auto unterwegs zu sein, kann höchsten Genuss bereiten - vor allem, wenn man wunderschöne Strecken vor sich hat und attraktive Ziele. Die neue EDITION von auto motor und sport (Ausgabe 04/2026) präsentiert "Europas schönste Autoreisen" von Andalusien bis Schottland. Auf 164 Seiten nehmen 17 opulent fotografierte Travel Guides die Leserinnen und Leser mit auf aufregende Touren. Alle Vorschläge sind ergänzt mit aktuellen Tipps zu Restaurants und Hotels, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten."Mit dieser Edition haben wir bewusst ausgetretene Pfade verlassen, ohne jedoch populäre Ziele wie den Gardasee oder Mallorca zu meiden. Wir zeigen, wo das Autofahren auch an solchen Hotspots reizvoll ist", sagt Chefredakteur Michael Pfeiffer. "Alle Routenvorschläge und Reisetipps wurden von uns selbst getestet und vor Ort recherchiert."Mehr noch: Bei den Touren kamen verschiedenste Fahrzeuge und Antriebsarten zum Einsatz. Dabei boten die elektrisch motorisierten Autos einerseits den Bonus, auf diese fast laut- und schwerelose Art zu reisen, andererseits aber mitunter auch die kribbelige Spannung von "Klappt auch alles?" Michael Pfeiffer: "Die E-Autos mussten sich unter Reisebedingungen bewähren, denn die Ladeinfrastrukturen sind in den europäischen Regionen noch unterschiedlich entwickelt - in Deutschland ist sie vorbildlich."Die neue auto motor und sport-EDITION "Europas schönste Autoreisen" ist ab sofort sowohl als Print-Ausgabe wie als ePaper unter shop.motorpresse.de erhältlich.Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6349458