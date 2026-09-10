Knapp 130 Mio. Euro Börsenwert für ein Unternehmen mit einer Umsatzplanung für 2026 zwischen 6,5 und 9,5 Mio. Euro - das klingt zunächst einmal äußerst ambitioniert. Das gilt umso mehr, weil Pyrum Innovations wegen der enormen Investitionen sowie dem weiteren Personalaufbau für das laufende Jahr mit einem EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) in einer Bandbreite von minus 8,0 bis minus 10,5 Mio. Euro rechnet. Tatsächlich hat das im Bereich Altreifenrecycling tätige Unternehmen eine Menge Fans am Kapitalmarkt. Diesen Eindruck hat boersengefluester.de zuletzt erst wieder auf den von Montega organisierten Hamburger Investorentagen (HIT) gewonnen, wo der Titel doch recht häufig als aussichtsreiche Anlage mit überdurchschnittlich ausgeprägten Investor-Relations-Aktivitäten genannt wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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