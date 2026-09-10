Stuttgart (ots) -Programm- und Aktionswoche des SWR vom 21. bis 27. September 2026 / Begegnung, Kultur und Austausch für alle Generationen in der Sinsheimer ErlebnisregionVom 21. bis zum 27. September 2026 steht die Sinsheimer Erlebnisregion im Mittelpunkt der SWR Regiotour. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Fernsehen, Radio, digitalen Formaten und Veranstaltungen vor Ort bringt der SWR seine Angebote direkt zu den Menschen. Das SWR PopUp Studio in der Sinsheimer Innenstadt bildet dabei den zentralen Treffpunkt für Begegnung und Austausch. Unter dem Motto "Mitreden, miterleben, mitfeiern!" erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Woche mit Kultur- und Mitmachangeboten, Podcasts und Partys. Der Eintritt ist frei, für einzelne Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Der SWR und die Sinsheimer Erlebnisregion laden alle Interessierten herzlich ein, die SWR Regiotour mitzuerleben, mitzumachen und den Dialog aktiv mitzugestalten.Reinkommen, ankommen, Fragen stellenBesucherinnen und Besucher erleben im SWR PopUp Studio in der Sinsheimer Innenstadt, wie moderner Journalismus und zeitgemäße Medienarbeit entstehen. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem SWR Studio Mannheim geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag, kommen mit den Menschen vor Ort ins Gespräch und erfahren, welche Themen sie in Sinsheim und den Kraichgau bewegen. Studioführungen, Workshops und stündliche Nachrichten aus dem Studio ergänzen das Programm.Podcasts, Partys und FernsehenDas Programm der SWR Regiotour bietet für unterschiedliche Interessen und Generationen zahlreiche Highlights. Von Live-Podcasts vor Publikum über ein Konzert des SWR Symphonieorchesters bis hin zur SWR3 Party im Technik Museum Sinsheim und die DASDING Party in Eschelbronn reicht das Angebot. Workshops, etwa zu Medienkompetenz für Jugendliche oder zum Backen mit dem SWR1 Pfännle in Zuzenhausen, ergänzen das Programm. Auch das Fernsehen ist vor Ort: "Landesschau Baden-Württemberg", "SWR Aktuell" und "Kaffee oder Tee" senden aus der Region oder werden dort aufgezeichnet. Online sorgen unter anderem "Outdoorliebe" sowie SWR Heimat mit "Zufallsbegegnungen" und "Lass reden" für weitere Highlights.Ein starkes Zeichen für die RegionMit der SWR Regiotour bringt der SWR ein vielseitiges Programm aus Unterhaltung, Kultur und Information nach Sinsheim. Der Eintritt ist frei. Einzelne Veranstaltungen sind nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Änderungen am Programm sind vorbehalten. Das ausführliche Programm und Hinweise zu den Anmeldungen sind online abrufbar unter www.swr.de/regiotour.Auszug aus dem ProgrammDonnerstag, 24. September 2026- "SWR1 Leute live": Podcastaufzeichnung mit KI-Forscher Dr. Titus Brinker um 18 Uhr im Kulturzentrum Stift Sinsheim (mit Anmeldung)- "Meilensteine - Alben, die Geschichte machten": Podcastaufzeichnung über die Band ABBA um 19 Uhr im Würfeltheater (mit Anmeldung)- "SWR Big Band live@school": Schulkonzert der Big Band des ASG Neckarbischofsheim mit Unterstützung von SWR Big Band Mitgliedern im Technik Museum Sinsheim ab 19:30 UhrFreitag, 25. September 2026- SWR Medienkompetenz-Workshop "Doku-Klasse" für Schüler:innen ab 9 Uhr im Kulturzentrum Stift Sinsheim (mit Anmeldung)- Konzert des SWR Symphonieorchesters für Grundschulkinder aus der Region mit Chefdirigenten Francois- Xavier Roth um 11 Uhr im Konzertsaal der Dr.-Sieber-Halle (mit Anmeldung)- SWR1 Pfännle Back-Workshops um 10 und 12:30 Uhr in der Mühle Kolb in Zuzenhausen (Tickets werden verlost)- "Classic Mobil" beim Projekt Lebenshilfe Sinsheim um 14 Uhr im ASB Ilvesbach- "Rotlichttherapie": Podcastaufzeichnung mit anschließendem Get-together mit SWR3 um 19 Uhr im Kulturzentrum Stift Sinsheim (mit Anmeldung)- "DASDING Partybash" Musik und Party mit DJ FeBo ab 20 Uhr auf dem Marktplatz in EschelbronnSamstag, 26. September 2026- SWR Heimat mit "Zufallsbegegnungen" und "Lass reden" von 10 bis 12 Uhr im PopUp Studio und in der Fußgängerzone in Sinsheim- SWR3 Party mit DJ Bene ab 20 Uhr auf dem Gelände des Technik Museum Sinsheim (eine begrenzte Anzahl an kostenlosen Parkplätzen steht zur Verfügung)Das SWR PopUp Studio ist donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Über den ganzen Tag verteilt können Besucher:innen das Studio im Härdtner-Gebäude (Hauptstraße 72) besichtigen, Fragen stellen und eigene Themen einbringen. Mehrmals täglich finden "Ask me anything"-Formate mit SWR Gesichtern wie Stephanie Haiber und Influencerin Lea Sprau ("Leas Lifehacks") statt. Die Regionalnachrichten werden live aus dem SWR PopUp Studio gesendet: donnerstags und freitags von 11:30 bis 17:30 Uhr, samstags von 10:30 bis 12:30 Uhr. Dazu kommen kurze Workshops von SWR und DASDING zu Journalismus und Social Media. Gruppenbesuche (20-30 Personen, je zwei Stunden) können per Mail an PopUp-Sinsheim@swr.de angemeldet werden.Mehr zum Programm und weitere Informationen unter www.swr.de/regiotourPressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6349473