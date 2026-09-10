Berlin (ots) -Neuer Service unterstützt individuelle Reisevorbereitung und stärkt die GesundheitskompetenzNach der Reisezeit ist vor der Reisezeit und wer den nächsten Urlaub plant, sollte sich auch rechtzeitig mit der eigenen Reiseapotheke beschäftigen. Pharma Deutschland bietet dafür ab sofort einen neuen digitalen Reiseapotheken-Konfigurator an. Das Tool unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher dabei, sich individuell auf ihre Reise vorzubereiten.Welche Arzneimittel sinnvoll sind, hängt unter anderem vom Reiseziel, der Reisedauer, der Reiseart und den individuellen Bedürfnissen ab. Der Konfigurator berücksichtigt diese Faktoren und gibt Orientierung. Die darin genannten Empfehlungen können als Grundlage für die anschließende Beratung in der Apotheke oder der Arztpraxis dienen.Auch an erforderliche Reiseimpfungen sollte frühzeitig gedacht werden. Je nach Reiseziel können Impfungen bereits mehrere Wochen vor Reiseantritt sinnvoll oder erforderlich sein. Der Reiseapotheken-Konfigurator gibt hierzu erste Hinweise und unterstützt Reisende dabei, den individuellen Informations- und Beratungsbedarf frühzeitig zu erkennen. Er informiert zudem über die richtige Lagerung von Arzneimitteln während der Reise, sowie über Einnahmezeiten durch Zeitverschiebung am Reiseziel und etwaige Reisewarnungen."Gerade auf Reisen kann Selbstmedikation einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Versorgung leisten. Voraussetzung dafür sind verlässliche Informationen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Arzneimitteln. Der Konfigurator ersetzt weder die individuelle Beratung in der Apotheke noch die ärztliche Beratung. Es geht vielmehr darum, die richtigen Fragen zu stellen und gemeinsam mit dem ärztlichen oder pharmazeutischen Fachpersonal passende Produkte auszuwählen." sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin Pharma Deutschland.Mit dem neuen Angebot erweitert Pharma Deutschland sein Informationsangebot rund um die Selbstmedikation. Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher mit verständlichen und verlässlichen Informationen dabei zu unterstützen, gesundheitliche Beschwerden eigenverantwortlich, informiert und verantwortungsvoll zu behandeln.Zum Reiseapotheken-Konfigurator: Reiseapotheke zusammenstellen - Konfigurator von Pharma Deutschland_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6349465