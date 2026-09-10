International Business Machines (IBM): Hardware-Dinosaurier vor Befreiungsschlag!

Aktiviert der Ausbruch das 285-USD-Ziel?

Rückblick

Nach dem heftigen Abverkauf im Juli (Korrektur von den Hochs bei rund 310 USD bis unter die 200-USD-Marke) hat die IBM-Aktie in den Sommermonaten im Bereich von 228 bis 242 USD einen soliden Boden ausgebildet.

IBM-Aktie: Chart vom 09.09.2026, Kürzel: IBM, Kurs: 238.73 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs tastet sich aktuell wieder von unten an den EMA 50 heran, der als dynamischer Widerstand wirkt. Direkt oberhalb des aktuellen Niveaus verläuft bei 242 USD die maßgebliche Widerstandszone. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand per Tagesschlusskurs würde das Breakout Setup mit Kursziel 285 USD aktivieren.

Mögliches bärisches Szenario

Prallt die Aktie an der Widerstandszone erneut nach unten ab und bricht der kurzfristige Support bei 228 USD, wird ein bärisches Fortsetzungssignal ausgelöst. In diesem Fall droht ein Abverkauf in Richtung der Juli-Tiefs im Bereich von 200 USD.

Meinung

IBM hat sich in den letzten Jahren schrittweise vom reinen Hardware-Riesen zu einem fokussierten Anbieter für Hybrid-Cloud (durch Red Hat und HashiCorp) sowie Unternehmens-Software und KI-Beratung gewandelt. Die Partnerschaft mit Plattformen wie OpenAI soll die Integration generativer KI im Kerngeschäft beschleunigen. In aktuellen News zieht vor allem IBMs Neuausrichtung beim Quantencomputing Aufmerksamkeit auf sich. Mit Fokus auf industrielle Fertigung, Skalierbarkeit und neue Prozessoren (wie den Nighthawk r2) verschafft sich IBM eine aussichtsreiche Position in diesem Zukunftssortiment. Auf der Kehrseite belasten verzögerte Ausgaben von Unternehmenskunden für Mainframe-Software das Wachstum im Kerngeschäft. Dies führte zuletzt zu gemischten Quartalsdaten und Kursrücksetzern.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 226.55 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.07 Mrd. USD

Meine Meinung zu IBM ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.09.2026

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