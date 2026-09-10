Die Pläne der Bundesregierung für die Besteuerung von Bitcoin werden konkreter. Ein Referentenentwurf sieht das Ende der Steuerfreiheit nach einem Jahr vor, aber auch eine Sonderregelung für Krypto-Alt-Anleger. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will sich eine neue Steuerquelle erschließen und setzt bei Kryptowährungen an. Ab 2027 sollen Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin & Co. künftig so behandelt werden wie Gewinne aus Aktien. Das bedeutet: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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