München (ots) -- Jubiläum der erfolgreichen RTLZWEI-Daily-Soap im September- Vorreiter bei crossmedialem Storytelling und Multi-Channel-Entertainment- Relevante Geschichten und starke Performance machen "Berlin - Tag & Nacht" bis heute zu einer der großen Format-Marken von RTLZWEISeit 15 Jahren begleitet "Berlin - Tag & Nacht" das Leben junger Menschen in der Hauptstadt - authentisch, emotional und nah an der Lebenswirklichkeit seiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Was im September 2011 als mutiges Vorabendexperiment begann, entwickelte sich zu einer der prägendsten Programmmarken von RTLZWEI und setzte Maßstäbe weit über das lineare Fernsehen hinaus.Bereits zum Start beschritt "Berlin - Tag & Nacht" neue Wege: Erstmals wurde eine fiktionale TV-Geschichte konsequent plattformübergreifend erzählt. Lange bevor Social Media selbstverständlicher Bestandteil der TV-Kommunikation wurde, lebten die Figuren bereits auf Facebook weiter, kommunizierten mit ihrer Community und machten die Grenzen zwischen Fernsehen und digitalen Plattformen durchlässig. Dieses crossmediale Erzählkonzept war damals eine Innovation und prägt die Marke bis heute. Mittlerweile wird "Berlin - Tag & Nacht" über zahlreiche digitale Touchpoints hinweg verlängert - von Social Media über YouTube bis hin zu RTL+, wo das Format seit Jahren besonders erfolgreich performt.Neben Unterhaltung stand für "Berlin - Tag & Nacht" von Beginn an auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen im Mittelpunkt. Immer wieder greift die Daily Soap Geschichten auf, die viele Menschen unmittelbar betreffen, und verbindet sie mit weiterführenden Informationsangeboten und Kooperationen mit Fachorganisationen. Dabei werden gesellschaftliche Debatten nicht als abstrakte Sonderthemen behandelt, sondern aus der Perspektive der Figuren erzählt. In den vergangenen Jahren standen unter anderem Hass im Netz, häusliche Gewalt oder HIV im Fokus - begleitet von Einblendungen, Online-Specials und Social-Media-Aktivitäten, um Aufmerksamkeit zu schaffen und Hilfsangebote sichtbar zu machen.Professor Dr. Murad Erdemir, Direktor der Medienanstalt Hessen: "Immer dann, wenn fiktionale Inhalte es schaffen, Menschen nah an ihrem Alltag abzuholen, haben sie das Potenzial, nachhaltig positive Wirkung auf die Gesellschaft zu entfalten. Für dieses Talent ist 'Berlin - Tag & Nacht' ein besonders hell leuchtender Stern im Kosmos des deutschen Privatfernsehens. Indem es die Herausforderungen unterschiedlicher Lebensrealitäten eindrücklich thematisiert, gelingt es dem Format immer wieder, den Finger in die Wunde zu legen. Dabei liegt seine besondere Stärke darin, Geschichten ohne erhobenen Zeigefinger zu erzählen - und so auch diejenigen zu erreichen, die sich in manch anderem Unterhaltungsangebot nicht wiederfinden. Das ist mutig und klug zugleich - und verdient anlässlich des Jubiläums besonderen Applaus."Auch nach 15 Jahren bleibt "Berlin - Tag & Nacht" eine tragende Marke im Portfolio von RTLZWEI. Die Mediennutzung hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert und das Format erzielt heute einen wesentlichen Teil seiner Nutzung auf digitalen Plattformen: "Berlin - Tag & Nacht" ist die stärkste Streaming-Programmmarke von RTLZWEI. Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden 1,34 Milliarden Nutzungsminuten* (E14+) gestreamt, mit steigender Tendenz seit Beginn des Jahres. Unter den Programmmarken der RTL-Gruppe liegt die Daily Soap auf Platz 5, direkt hinter "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Prominent getrennt", "Das Sommerhaus der Stars" und "Ich bin ein Star, holt mich hier raus".Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "15 Jahre 'Berlin - Tag & Nacht' stehen für 15 Jahre Mut, Innovation und Nähe zur Lebenswirklichkeit unseres Publikums. Das Format hat das crossmediale Erzählen früh geprägt und sich immer wieder neu erfunden. Gleichzeitig greifen wir Themen auf, die junge Menschen bewegen und gesellschaftlich relevant sind. Gerade weil sich die Mediennutzung verändert hat, zeigt sich die besondere Stärke der Marke heute mehr denn je: 'Berlin - Tag & Nacht' erreicht sein Publikum dort, wo es Inhalte konsumiert - im TV, vor allem aber auch erfolgreich im Streaming und auf unseren digitalen Plattformen. Damit bleibt das Format eine der wichtigsten Entertainment-Marken von RTLZWEI."Felix Wesseler, Geschäftsführer filmpool entertainment: "Der Erfolg von "BTN" ist bis heute untrennbar mit unserem crossmedialen Storytelling und der beständigen Arbeit mit und für die loyale Community unserer Programmmarke verbunden. Wir sind sehr stolz, mit unserem Team aus Cast und Crew und gemeinsam mit RTLZWEI gerade eine solch junge Lovebrand nun bereits über 15 Jahre am Puls der Zeit zu halten, und auch weiterhin Trends zu setzen, vom TV übers Streaming bis hin zu TikTok & Co. Relevante Plots, authentische Charaktere und das gute Gefühl, dazuzugehören - das alles zeichnet "Berlin - Tag & Nacht" aus. Und als Teenie mit 15 ist BTN definitiv noch für ein paar Überraschungen gut..."Der 15. Geburtstag von "Berlin - Tag & Nacht" wird am 17. September mit einer Sonderprogrammierung gefeiert.19:05 Uhr "Berlin - Tag & Nacht - 15 Jahre Ausnahmezustand - Das Super Best Of"20:15 Uhr "Berlin - Tag & Nacht - Das große Jubiläums-Special (1)21:15 Uhr "Berlin - Tag & Nacht" - Das große Jubiläums-Special (2)*AGF Videoforschung; Programmmarken: Streaming (On Demand), Longform und Shortform, alle Plattformen, Zeitraum 01.07.2025 bis 30.06.2026, Erwachsene 14+.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6349475